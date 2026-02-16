Laporta, Vilajoana, Font y Ciria ya son precandidatos a la presidencia del Barça tras recoger las papeletas

Trabajadores del FC Barcelona con papeletas para las firmas que deben recoger los precandidatos a la presidencia del FC Barcelona - FCB

BARCELONA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de cuatro aspirantes a la presidencia del FC Barcelona han adquirido la condición de precandidatos después de recoger este lunes en la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB) las papeletas necesarias para iniciar el proceso de recogida de firmas exigido para concurrir a las elecciones a la Junta Directiva del próximo 15 de marzo.

Se trata de Joan Laporta, Xavier Vilajoana, Víctor Font y Marc Ciria, quienes deberán reunir un mínimo de 2.337 firmas válidas para ser proclamados oficialmente candidatos.

El plazo de solicitud de papeletas permanecerá abierto hasta el 2 de marzo, fecha en la que también finalizará el periodo de recogida de apoyos, tras lo cual se abrirá un plazo de tres días para su validación y el 5 de marzo se proclamará la lista definitiva de candidaturas.

Tras recoger las papeletas, Víctor Font aseguró que el proceso electoral "no va de escoger un candidato, sino de qué Barça se quiere para los próximos años" y afirmó que todos los precandidatos excepto el expresidente Laporta apuestan por "el mismo modelo de club, por profesionalizar y modernizar el club", añadiendo que "tiene todo el sentido del mundo que vayamos todos juntos".

Por su parte, el equipo de campaña de Xavier Vilajoana señaló en un comunicado que la recogida de papeletas marca el inicio efectivo de la carrera electoral. "Ahora sí que ya ha comenzado el partido. Estamos convencidos de que superaremos esta fase y de que nuestro proyecto se convertirá en una candidatura. Tenemos proyecto, tenemos equipo, tenemos mucha ilusión y asumimos la responsabilidad de servir a nuestro club y trabajar para recuperar nuestro Barça", afirmó el precandidato.

Marc Ciria, a través de sus redes sociales, celebró el inicio del proceso destacando que el movimiento que encabeza afronta esta etapa "con las pilas cargadas y la ilusión intacta", asegurando que "comienza el viaje y lo haremos todos juntos".