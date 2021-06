Laporte: "Nadie tiene que dudar de que lo voy a dar todo por esta selección"

Archivo - Aymeric Laporte of Manchester City trains during the UEFA Champions League football match played between Real Madrid and Manchester City at Santiago Bernabeu stadium on January 26, 2020 in Madrid, Spain.

Archivo - Aymeric Laporte of Manchester City trains during the UEFA Champions League football match played between Real Madrid and Manchester City at Santiago Bernabeu stadium on January 26, 2020 in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Aymeric Laporte, que debutó este viernes con la selección en el amistoso ante Portugal (0-0), ha asegurado que "nadie tiene que dudar" de que lo va a dar "todo" por España, con la que comparte el "objetivo" de ganar, y ha afirmado que está en 'la Roja' "para sumar y no para restar", a pesar de que hay gente que le está esperando "en la esquina".

"Yo estoy aquí para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que el de España: ganar todo tipo de competición. Voy a darlo lo máximo de mí mismo para ganar, y nadie tiene que dudar que voy a dar todo por esta selección", declaró en rueda de prensa, en la que afirmó que le han llegado muchos mensajes felicitándole, incluidos de algunos excompañeros de la selección francesa, en la que no llegó a debutar a pesar de haber sido convocado en varias ocasiones.

En este sentido, aseguró que los contactos con España vienen "de muy atrás", en la época Sub-19. "Entonces era muy diferente. Ahora me llamó Luis Enrique para preguntarme por mi situación, por las ganas que tenía de defender este país y le dije que estaba encantado de poder estar con ellos. Luego me llamó el presidente", relató.

El futbolista del Manchester City, que se nacionalizó español hace algunas semanas para poder jugar con 'la Roja' no quiso entrar tampoco en polémicas con el seleccionador francés Didier Deschamps. "Todo futbolista quiere competir siempre al máximo nivel y es una experiencia increíble jugar una Eurocopa. Deschamps se refería a un mensaje que decía que no le había mandado y que sí que le mandé, puede que cambiara de número, no lo sé. Yo estoy muy contento de estar aquí", apuntó.

"La relación será cordial cuando nos veamos. Intenté ponerme en contacto con él y no pudo ser, puede ser por motivos de cambio de número... Tampoco es algo que me preocupe demasiado. Estoy aquí y estoy encantado, voy a darlo todo para defender esta camiseta. Estoy aquí para sumar y no para restar", continuó. "Hay mucha gente que me espera en la esquina. Se valorará lo bueno y lo malo. Estoy preparado para eso", dijo.

En otro orden de cosas, Laporte habló de su experiencia tanto con Pep Guardiola como con Luis Enrique. "He estado con grandes entrenadores, con los que he entrenado para estar al nivel al que estoy hoy. Les estoy muy agradecido. Espero que pueda llegar con la selección al máximo nivel y llevarla lo más lejos posible", indicó.

"Siempre se ha dicho que tienen la misma forma de jugar y pensar. Les he visto diferentes en algunos aspectos, pero los dos son muy buenos y me van a aportar muchísimo. Guardiola ya me lo ha aportado en el Manchester City, y estos días ya he aprendido cosas", prosiguió.

Por último, el exjugador del Athletic Club explicó por qué fue sustituido durante el duelo ante el combinado luso. "Estoy bien, me retiré del campo ayer por descansar. Llevaba tiempo sin jugar y me ha venido bien jugar ese tiempo, no quería jugar porque notaba una sobrecarga, nada importante", concluyó.