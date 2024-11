Laporte: "No se desprecia a equipos como el Real Madrid"

"Los resultados desde que he llegado a la selección enseñan lo que he venido a hacer"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El central de la selección española Aymeric Laporte dejó claro que su objetivo es volver algún día a Europa, cuando termine su etapa en el Al-Nassr, y apuntó que no "se desprecia" a equipos "como el Real Madrid", mientras que reivindicó su papel con España.

"Siempre habrá gente a favor y en contra, se intenta demostrar lo máximo posible. Los resultados desde que he llegado a la selección enseñan un poco lo que he venido a hacer, estoy muy contento de todo lo que se está consiguiendo. Queda mucho por delante, espero, y conseguir más cosas grandes", afirmó en una entrevista a El Larguero de la Cadena Ser, recogida por Europa Press.

Laporte se refirió a las críticas que recibió cuando decidió jugar con España y no con Francia, y también cuando se fue a Arabia Saudí. "Lo mío es jugar al fútbol. No dependo de lo que pueda pensar la gente por mis decisiones. A lo que he ido a Arabia Saudí es a jugar al fútbol. Hasta ahora no me ha ido mal. He podido ganar una Eurocopa estando ahí, lo más bonito de mi carrera deportiva", dijo.

"Sigue habiendo muchas cosas por mejorar. Han apostado fuerte por el fútbol hace pocos años pero sí he visto evolución. Mi idea de volver está ahí, tengo toda mi familia en Europa", añadió, antes de ser preguntado por un posible interés del Real Madrid. "No estoy al corriente de ello. He leído. Suena bien. Obviamente, no se desprecia a equipos como el Real Madrid", afirmó.

Por otro lado, y volviendo a la selección, Laporte apuntó que competirán como siempre ante Dinamarca y Suiza pese a tener ya el billete a cuartos de final de la Liga de Naciones. "Lo que queríamos lo hemos conseguido. Ahora, somos España y no nos podemos relajar ningún partido, y no nos gusta perder", apuntó.

Además, el central confesó que la selección tiene como gran objetivo ser campeona del mundo en 2026. "Demostrando lo que hemos demostrado en los últimos años, podemos competir para ganar el Mundial, luego podrá salir bien o mal. Se va a intentar. Tenemos equipo y nuestra ambición y objetivo es llegar ahí", zanjó.