Laporte sufre una lesión muscular y será baja ante el PSG

Aymeric Laporte of Athletic Club reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El central internacional español del Athletic Club Aymeric Laporte sufre una lesión en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda y será baja para el duelo que enfrenta el próximo miércoles a los rojiblancos ante el Paris Saint-Germain, según confirmaron este lunes los servicios médicos del club de Ibaigane en un comunicado.

Aymeric Laporte tuvo que ser sustituido en el minuto 33 del partido disputado en San Mamés contra el Atlético de Madrid del pasado sábado tras "sufrir una lesión muscular en la musculatura isquiosural femoral de su pierna izquierda". Así, el internacional español será baja en las próximas semanas por lo que no podrá estar presente en el duelo de este miércoles ante el PSG en San Mamés.

Así, y ante la sanción por acumulación de amarilla de Aitor Paredes, Ernesto Valverde sólo cuenta con la disponibilidad de un central de la primera plantilla para el duelo ante el actual campeón de Europa, Dani Vivian. Además, Laporte tampoco podrá ser de la partida en Liga frente al RC Celta el próximo domingo en el Abanca Balaídos.