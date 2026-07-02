Laprovittola y Youssoupha Fall dejan el Barça

Nico Laprovittola y Youssoupha Fall en un partido con el Barça en el Palau Blaugrana - ACB PHOTO / DAVID GRAU

BARCELONA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona ha anunciado este jueves las salidas del base argentino Nicolás Laprovittola y del pívot senegalés Youssoupha Fall, cuyos contratos finalizaron el pasado 30 de junio, poniendo así fin a sus respectivas etapas como jugadores azulgranas.

Laprovittola cierra un ciclo de cinco temporadas en el conjunto catalán, al que llegó en el verano de 2021 y con el que disputó un total de 307 partidos oficiales: 147 de Liga Endesa, 134 de Euroliga, nueve de Copa del Rey, once de Lliga Catalana y seis de Supercopa.

Durante su etapa en el Barça conquistó cinco títulos: la Liga Endesa de 2023, la Copa del Rey de 2022 y tres Lligues Catalanes consecutivas, en 2022, 2023 y 2024. Además, en las tres últimas campañas ejerció como uno de los capitanes del equipo.

El club 'culer' destacó también el "gran esfuerzo físico" realizado por el internacional argentino para regresar a las pistas tras las lesiones sufridas en las dos últimas temporadas y poder competir "al más alto nivel" en el tramo final del curso 2025-26.

Por su parte, Fall pone fin a una etapa de dos temporadas en el Palau Blaugrana tras llegar en 2024 procedente del ASVEL Villeurbanne. El pívot senegalés disputó 126 encuentros oficiales con la camiseta azulgrana, repartidos entre 64 de Liga Endesa, 47 de Euroliga, dos de Copa del Rey, dos de Lliga Catalana y uno de Supercopa.

El Barça agradeció tanto a Laprovittola como a Fall su "implicación" y compromiso con el club durante sus respectivas etapas y les deseó "mucha suerte" en sus futuros retos deportivos y personales.

Estas dos salidas se suman a las anunciadas el pasado martes para completar una amplia operación salida en el conjunto azulgrana. El Barça ya confirmó el adiós de Tomas Satoransky y Willy Hernangómez, tras expirar sus respectivos contratos el pasado 30 de junio, así como la no continuidad de Myles Cale y Miles Norris al finalizar también sus vínculos con el club. Además, ambas partes acordaron la rescisión del contrato del base argentino Juani Marcos, que tenía compromiso con la entidad hasta junio de 2027.