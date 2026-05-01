De Larrea, Mara y Miller, entre los 73 jugadores invitados al Draft Combine de la NBA

Sergio de Larrea of Valencia Basket gestures during the EuroLeague Play Off Game 2 match between Valencia Basket and Panathinaikos Aktor Athens at Roig Arena on April 30, 2026 in Valencia, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La NBA ha incluido este viernes a los baloncestistas españoles Sergio de Larrea, Aday Mara y Baba Miller entre los 73 jugadores invitados a su próximo Draft Combine, que tendrá lugar del 10 al 17 de mayo en el Wintrust Arena y el Marriott Marquis de Chicago (Illinois, Estados Unidos).

Según añadió la nota de prensa, "un número selecto de jugadores destacados" del Draft Combine 2026 de la G League (liga filial de la NBA), el cual se realizará del 8 al 10 de mayo en el Wintrust Arena, "será invitado a participar" en el Draft Combine 2026 de la propia NBA.

El vallisoletano De Larrea, base de 20 años y 1,98 metros de altura, milita este curso en el Valencia Basket; el zaragozano Aday Mara, pívot de 21 años y 2,18 metros de estatura, conquistó recientemente con los Michigan Wolverines el título del campeonato universitario de baloncesto de Estados Unidos (NCAA); y el mallorquín Baba Miller, alero de 22 años y 2,11 metros de altura, juega actualmente en los Cincinnati Bearcats.

"Tal como se estipula en el Convenio Colectivo, todos los jugadores invitados deben asistir y participar en el Draft Combine. La NBA podrá eximir a un jugador invitado de asistir o participar en el Draft Combine y exigirle que complete las actividades del Draft Combine en una fecha posterior", advirtió finalmente la NBA en su comunicado de prensa.