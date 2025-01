Lategan y Sanders se imponen en el prólogo del Dakar 2025

Archivo - LATEGAN Henk (zaf), Toyota Gazoo Racing, Toyota GR DKR Hilux, portrait during the Stage 4 of the 2023 Abu Dhabi Desert Challenge, 2nd round of the 2023 W2RC season, on March 2, 2023 around Qasr Al Sarab in the Liwa Desert, Abu Dhabi - Photo Juli - JULIEN DELFOSSE / DPPI Media / AFP7 / Europa Press