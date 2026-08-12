El lateral Diego Rico y el central Rockson Yeboah, nuevos jugadores de Osasuna

Archivo - Diego Rico of Getafe CF looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Getafe CF at Estadio de Vallecas on January 2, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista español Diego Rico jugará en el CA Osasuna durante la campaña 2026-2027 y con una cláusula de 10 millones de euros, después del acuerdo alcanzado entre el jugador y el club, igual que el central ghanés Rockson Yeboah se convirtió en nuevo jugador 'rojillo' procedente del I.F.K. Göteborg.

Rico, de 33 años, fue anunciado este miércoles nuevo refuerzo para la zaga del equipo navarro por una campaña y con el objetivo de aportar "experiencia, intensidad en el juego, velocidad con balón y seguridad en los duelos", tras finalizar el pasado 30 de junio su contrato con el Getafe CF.

El lateral izquierdo se formó en la academia del Burgos CF, antes de vivir su primera etapa como profesional en el Real Zaragoza, en Segunda División. Rico debutó en la máxima categoría del fútbol español con el Leganés (2016-2018) y, posteriormente, dio el salto al Bournemouth inglés. A su regreso a España, militó en la Real Sociedad en 2021 y, dos años más tarde, comenzó su etapa en el Getafe CF, primero como cedido y después como jugador en propiedad.

En su trayectoria, acumula 185 partidos en Primera División y 39 en la Premier League además de 9 en la Liga Europa. "Ahora llega a Osasuna para reforzar el proyecto 'rojillo' durante la próxima campaña y ponerse a las órdenes de Ramis", concluyó el anuncio.

Poco después, Osasuna comunicó también la contratación del central ghanés Rockson Yeboah, de 22 años, procedente del I.F.K. Göteborg, por tres millones de euros y para cinco temporadas.

"El Club Atlético Osasuna ha alcanzado un acuerdo con el I.F.K. Göteborg para el traspaso de Rockson Yeboah, por el que abonará 3 millones de euros. El conjunto sueco se reserva un 30% de la plusvalía en caso de una futura venta. El jugador ghanés ha suscrito una vinculación con Osasuna por cinco temporadas hasta el 30 de junio de 2031. La cláusula de rescisión del futbolista será de 30.000.000 euros", anunció el equipo navarro.

El central africano destaca por su velocidad (alcanza picos de 34,96 km/h), su físico (1,90 m) y su juego aéreo. Yeboah salió de Ghana cedido al AEK Athens y tuvo su primer contrato en Europa con el conjunto de Gotemburgo (Suecia) desde donde llega a España.