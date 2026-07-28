El lateral izquierdo Julio Díaz ficha por el Sevilla FC hasta 2031

Archivo - Julio Diaz of Atletico de Madrid in action during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Atletico de Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on April 11, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Sevilla FC ha alcanzado un acuerdo con el Atlético de Madrid para fichar hasta el 30 de junio de 2031 al futbolista español Julio Díaz del Romo, lateral izquierdo de 21 años y que esta pretemporada finalmente no ha cuajado en los planes del técnico rojiblanco Diego Pablo Simeone.

Nacido el 10 de enero de 2005 en San Fernando de Henares (Madrid), "el zaguero, que llegó a la cantera colchonera con 13 años procedente del Rayo Vallecano, fue dando pasos por los escalafones inferiores rojiblancos y en la 2021-22, con apenas 16, debutó con el juvenil A en División de Honor", según apuntó este martes el Sevilla en una nota.

"Es en la 2024-25 cuando da el salto al Atlético Madrileño en Primera Federación, disputando 32 partidos en los que anotó dos goles. Ya en la pasada 2025-26, asentado en el filial, disputa 26 encuentros de Primera Federación, 24 de ellos como titular, consolidándose como uno de los jugadores con mayor protagonismo del equipo", indicó el texto de prensa.

"Su rendimiento le permitió llamar a las puertas del primer equipo y entrar en la dinámica de grupo de los de Simeone, quien le hizo debutar el pasado 28 de febrero en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Hasta el final de la temporada acaba disputando cuatro partidos de LaLiga EA Sports en los que da una asistencia, precisamente en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en la derrota colchonera por 2-1", añadió la nota.

"Internacional con España en categorías inferiores desde la sub-18, en el verano de 2024 se proclamó campeón de Europa sub-19 en Irlanda del Norte, dando la asistencia del pase a la final en la prórroga ante Italia y jugando como titular en la final contra Francia. Un año más tarde disputa el Mundial sub-20 en Chile a las órdenes de Paco Gallardo, partiendo como titular todos en los encuentros de la fase final hasta la eliminación de España en cuartos ante Colombia", concluyó el comunicado.