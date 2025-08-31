El lateral Javi López llega cedido al Real Oviedo

Archivo - Javi Lopez of Real Sociedad in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Sociedad at Riyadh Air Metropolitano stadium on May 10, 2025, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Real Oviedo y la Real Sociedad anunciaron este domingo que han alcanzado un acuerdo para la cesión hasta el final de esta temporada 2025-2026 al conjunto ovetense del defensa tinerfeño Javi López, que llega a su nuevo club para "apuntalar el lateral izquierdo".
Javi López, de 23 años, debutó en LaLiga EA Sports en las filas del Deportivo Alavés el 21 de junio de 2020 y tras cuatro temporadas en el primer equipo 'babazorro', fue fichado por el conjunto 'txuri-urdin' donde la pasada temporada se hizo con sus servicios la temporada pasada y sumó un total de 38 partidos disputados.