Laura Rodríguez: "De pequeña era un trasto y muy rebelde, pero el tema del combate de molaba"

La taekwondista española Laura Rodríguez, en un evento de Hankuk International School en KIA Retail Madrid. - PABLO MORENO / HANKUK INTERNATIONAL SCHOOL

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 11 May. (EUROPA PRESS) -

La taekwondista española Laura Rodríguez no esconde que "de pequeña era un trasto" y "muy rebelde", pero el deporte le ayudó, porque "el tema del combate" le atraía, y ahora apunta a sus primeros Juegos Olímpicos, "la montaña más alta", aunque es consciente de que "obsesionarse con tocar metal o un objetivo concreto, resta tu potencial".

"Tengo la mentalidad de que el objetivo es ir a unos Juegos. Y todos estos campeonatos me ayudan a sumar experiencia, a coger mucha más confianza y yo creo que para este Europeo, tanto física como mentalmente, estoy preparada", comentó la de Moralzarzal en una entrevista a Europa Press en la presentación del club Hankuk en KIA Retail Madrid para el campeonato continental.

Rodríguez (-53 kg) puede presumir de ostentar ya tres oros europeos -dos sub-21 y uno júnior-, aunque no se pone objetivo concretos para este Europeo absoluto. "Voy a hacer mi trabajo, a dar mi cien por cien. Obviamente, voy a apuntar a la montaña más alta, pero es ir paso a paso a combatir. Pero lo que más quiero hacer es dar mi cien por cien y disfrutar del proceso, que es lo más bonito", comentó.

Porque no es partidaria de hablar de medallas o podios antes de un torneo. "Hago 'coaching' deportivo desde antes de ser profesional, y me ha ayudado mucho porque es verdad que obsesionarse mucho tocar metal o un objetivo en concreto te acaba restando potencial y restando bastantes valores como deportista", expresó.

"Mi objetivo es ir poco a poco, paso a paso, ir consiguiendo pequeños objetivos para lograr el objetivo grande y, sobre todo, ir sin expectativas de querer ir a ganar. Obviamente, voy a ir a apuntar a la montaña más alta, como todo gran deportista, pero el objetivo es sobre todo disfrutar de cada experiencia, de cada cosa que nos da la vida, del día a día, de los compañeros. Y, sobre todo, disfrutar al cien por cien, porque este proceso es corto", advirtió la deportista, nacida en 2004.

Por esto, para ella es importante no soltar del todo esa ilusión de la niña que empezó a entrenar taekwondo con solo 6 años. "Cuando pasas a sénior, los pequeños detalles hay que cuidarlos. A lo mejor no puedes salir tanto como antes, o no puedes irte de viaje con tu familia. Esos detalles los tienes que tener muchísimo más en cuenta", explicó.

"Jesús (Ramal, uno de sus entrenadores) también nos ha ayudado a ir procesándolo, pero desde que estábamos en categorías inferiores teníamos muy claro cuál era nuestro objetivo. Pero el tema de diversión, disfrutar no se ha ido. Estamos practicando un deporte que amamos, que disfrutamos, y eso no se va", señaló.

La madrileña "de pequeña era un trasto" y "una chica muy rebelde", pero el taekwondo la encandiló. "Recuerdo que en las primeras clases, Jesús estaba explicando y yo estaba por ahí dando volteretas, a mi rollo. Poco a poco me fue gustando más el tema del combate, porque me tenía que pegar y eso me molaba. Mi primer campeonato lo pasé un poco mal, creo que ni lo terminé, pero tenía claro que quería seguir ahí", agrego sobre sus inicios.

"Más que sacrificio, lo veo desde el disfrute, es un proceso que te puede quitar muchas cosas de tu vida personal, pero te da otras en tu vida deportiva, viajes, otra familia, experiencias, vivencias, muchos campeonatos... La carrera deportiva, como he dicho antes, es una etapa bastante cómoda", afirmó, insistiendo en que quiere "aprovechar esta oportunidad que no se da siempre". "Lo importante es disfrutar del presente y dejar el futuro para otro momento", reflexionó.

Laura Rodríguez, en concreto, sabe lo que es lidiar con lo más duro del deporte, ya que una rotura del ligamento cruzado la dejó fuera de los tatamis durante varios meses en 2023. "He tenido muchos altibajos, también hay que hablar de las cosas malas, es algo bastante positivo, porque puedes aprender de esas experiencias. Si pierdes un campeonato, no te define como deportista. Si tienes tu objetivo claro, da igual que pierdas uno o dos campeonatos, es parte del proceso", valoró.

Pero la madrileña está en Hankuk, "el mejor sitio del mundo" para seguir creciendo, con los entrenadores Jesús Ramal y Suvi Mikkonen. "Mis compañeras con mis referentes, ellas ya han estado en grandes torneos, en juegos Olímpicos. Eso me va a ayudar a saber cómo es desde dentro. Es un orgullo tener a esta gente cerca de mí, porque no te resta, es gente que te suma y que te ayuda a querer verlo mucho más claro, y a mí me motiva", explicó.

"Los Juegos son mi objetivo, pero voy a ir paso a paso. Los veía de pequeñita en la tele, y creo que poco a poco ha ido evolucionando eso, ya fui a París presencialmente a ver a mis compañeras y fue increíble, una de las mejores experiencias de mi vida", dijo, antes de confesar que ya se ha "visualizado" con una medalla olímpica. "Se te remueve el estómago, porque cuando lo visualizas te lo acabas creyendo, crees que es real, y se te pone la piel de gallina", concluyó.