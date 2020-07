De Laurentiis vuelve a criticar jugar en Barcelona: "Por el bien de la UEFA, que no pase nada"

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Nápoles, Aurelio de Laurentiis, volvió a ser contundente en su posición en contra de jugar la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones en el Camp Nou, el próximo ocho de agosto, por las complicaciones con el coronavirus en Barcelona.

En unas declaraciones a Sky Sport, lamentó que la UEFA no responda a su petición de jugar en Portugal o Alemania como hacen con la fase final de la Champions y la Liga Europa.

"La UEFA no ve, no escucha y no habla. Espero por el bien de la UEFA, que no pase nada, en caso de que el infierno se desate", apuntó, crítico de nuevo con viajar a Barcelona, donde la Comunidad experimenta varios rebrotes de coronavirus. De Laurentiis confió en poder disfrutar del partido y que el equipo llegue en forma.