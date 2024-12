Layhoon Chan confía en Baraja, asegura que el Valencia no está en venta y confirma el inicio de obras del Nou Mestalla

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, confesó este jueves su tristeza por la situación deportiva, pero mostró su confianza en el técnico Rubén Baraja para sacar adelante un club sobre el que desconoce que haya "una oferta" de compra y que a principios de enero tendrá la buena noticia del inicio de las obras del Nou Mestalla.

"Siento el dolor de los aficionados. Estoy triste, los resultados no son los esperados. Tenemos restricciones y hacemos lo que podemos en las condiciones que estamos", admitió Chan en rueda de prensa tras la Junta General de Accionistas recogida por la web del club.

La dirigente habla "regularmente" con el dueño de la entidad, Peter Lim, a la que le "interesa" el Valencia CF. "Si a la propiedad no le interesase, no hubiéramos aprobado la financiación para completar el nuevo estadio", advirtió sobre el singaporense, el cual está "preocupado" por la actual situación del equipo.

Sin embargo, dejó claro su "confianza" en la plantilla y en el entrenador para "salir de esta situación". "Hablo con Baraja dos o tres veces por semana y todos los partidos. Incluso tras el partido ante el Espanyol le dimos nuestra confianza y lo sabe. Es una leyenda y nos ha ayudado de salir de una situación similar, tenemos confianza de que él puede llevar el equipo. No tengo instrucciones o comentarios de Lim, el mensaje es dedicaros a trabajar y encontrar modos de encontrar los resultados", remarcó.

Para Chan, el vallisoletano "es conocido por su espíritu luchador" y le ve "muy motivado para superar esto". "No le veo quemado", aseveró, recalcando que no tiene "instrucciones para cambiar al entrenador" y recordando que el actual "es el mismo equipo que mostró su potencial la temporada pasada" y desde el club "se ha hecho un gran esfuerzo para renovar al entrenador y mantener a los jugadores".

"La estabilidad es lo que necesitamos como factor clave para el éxito, no es fácil trabajar en un entorno tan disruptivo", subrayó la dirigente valencianista que verán "qué solución" pueden encontrar en el mercado invernal a través de "recursos del Fair Play Financiero".

"NO HE OÍDO HABLAR DE NINGUNA OFERTA, LIM LA ESTUDIARÁ SI ES ATRACTIVA"

En cuanto a una posible venta del club, reconoció que Lim "no habla" con ella de esta posibilidad, pero que "no lo ha puesto en venta". "No he oído hablar de ninguna oferta, no hay ninguna sobre la mesa y si hay una dependerá de cual sea. Si es una oferta atractiva, seguramente la estudiará, pero no tiene prisa en vender porque está comprometido con el club", zanjó.

Sí confirmó que el 10 de enero comenzarán las obras el Nou Mestalla a través de 'FCC', con quien han fijado "un calendario exigente" y que es quien "va a asumir este contrato". "Estamos muy agradecidos por su apoyo durante tantos años, hay un acuerdo mutuo de que el club va a terminar el estadio con 'FCC'", detalló.

Layhoon Chan aclaró que "hay parte del análisis que no es correcto" en lo referente a las supuestas deficiencias en el futuro recinto y explicó que quedarse en Mestalla "no es una opción". "Es demasiado viejo y no podemos crecer. Queremos tener un futuro y estamos muy determinados a terminarlo", reiteró.

También se refirió al préstamo de 186 millones de euros de parte de 'Goldman Sachs', que servirá para saldar deudas y acometer la finalización del estadio. "Pedimos una autorización de 325 millones como máximo, pero nuestra estimación puede ser en torno a la mitad y el resto desaparecerá en cuanto se venda Mestalla y las oficinas", apuntó.

"El remanente se amortiza a 25 años, que es más digerible, y el Club se quedará entonces con un servicio de la deuda por debajo del que tengo ahora con un estadio nuevo que estará produciendo y que estimamos generará mínimo el doble de los ingresos del Mestalla actual e incluso más. Si descendiéramos la financiación tiene sus reservas y sus depósitos para que no haya ningún problema", expresó la dirigente.

Esta manifestó que el Valencia está ahora ya "en una posición en de completar" el Nou Mestalla, el cual "es importante para el club" y que le beneficiará porque "aumentará los ingresos el doble o el triple" y eso les dotará a la larga de "mejores recursos para invertir en el equipo".