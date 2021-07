La Lazio condena las amenazas de la afición a Hysaj por cantar 'Bella Ciao'

Archivo - Elseid Hysaj (ALB) and Mason Mount (ENG) during the FIFA World Cup 2022, Qualifiers, Group J football match between Albania and England on March 28, 2021 at Qemal Stafa Stadium in Tirana, Albania - Photo Nderim Kaceli / DPPI - Nderim Kaceli / DPPI / AFP7 / Europa Press