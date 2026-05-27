La Lazio rescinde el contrato de su entrenador Maurizio Sarri

Archivo - 22 April 2026, Italy, Bergamo: Lazio head coach Maurizio Sarri gestures on the touchline during the Italian Cup soccer match between Atalanta BC and SS Lazio at the New Balance Stadium. Photo: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa - -/LaPresse via ZUMA Press/dpa - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La SS Lazio ha anunciado este miércoles la rescisión del contrato de su entrenador, el italiano Maurizio Sarri, finalizando su segunda etapa al frente del banquillo 'laziale' después de 43 encuentros dirigidos a lo largo de la temporada 2025-26 en Serie A y en la Coppa Italia Frecciarossa.

"El club reconoce la finalización de la relación profesional y desea al técnico y a sus colaboradores el mejor de los éxitos en la continuación de su actividad profesional", zanjó la Lazio en su nota de prensa.

Esta segunda etapa de Sarri como entrenador en el equipo celeste de Roma se terminó de manera amarga, habiendo acabado la Serie A en el noveno puesto con 54 puntos y siendo subcampeón de la Coppa tras perder la final del pasado 13 de mayo contra el Inter de Milán por 0-2.