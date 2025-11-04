La Leagues Cup hace entrega a Legends de una de las camisetas más exclusivas de Messi en el Inter Miami

Las camisetas que llevaron Lionel Messi, del Inter Miami CF (derecha), y Cristian Roldan, del Seattle Sounders FC, durante la final de la Leagues Cup 2025, expuestas en el museo Legends. - LALIGA

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El museo 'Legends: The Home of Football presented by LaLiga' incorpora a su colección tres piezas únicas, entre ellas una de las camisetas más exclusivas de Messi en el Inter de Miami, procedentes de la Leagues Cup 2025, el torneo que reúne a los clubes de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX, según un comunicado.

Esta competencia anual convoca a 36 equipos -18 de cada liga- y otorga tres plazas para la Concacaf Champions Cup. En esta ocasión, Leagues Cup ha hecho entrega a Legends de las camisetas que llevaron Lionel Messi (Inter Miami CF) y Cristian Roldan (Seattle Sounders FC) durante la final, disputada el 31 de agosto, junto al balón oficial del encuentro. Serán exhibidas de forma temporal en el 'hall' principal del museo del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2025.

"Esta colaboración con Leagues Cup refuerza nuestro compromiso de preservar la historia viva del fútbol mundial y de acercar a los aficionados a momentos que trascienden las fronteras. Contar con objetos que representan la pasión del fútbol norteamericano es un honor para nosotros y una experiencia inolvidable para quienes nos visitan", afirmó Daphne Villegas, CEO de Legends.

Por su parte, Thomas Mayo, director ejecutivo de la Leagues Cup, celebró una colaboración que les permite "compartir con los aficionados la historia que MLS y Liga MX están construyendo juntos". "Nos enorgullece que los momentos más emblemáticos de nuestro torneo formen parte de una colección que celebra la pasión y la unión del fútbol de Norteamérica", expresó.