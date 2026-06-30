LeBron James deja Los Angeles Lakers y será agente libre

Archivo - FILED - 30 September 2024, US, El Segundo: LeBron James answers questions during a press conference. LeBron James' record run ended on Thursday as he scored fewer than 10 points for the first time in 1,297 consecutive NBA regular-season games. P - Maximilian Haupt/dpa - Archivo

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador estadounidense LeBron James no continuará en Los Angeles Lakers y será agente libre a partir de este 1 de julio, ha confirmado este martes la franquicia angelina, donde ha militado las últimas ocho temporadas y con la que ganó el anillo en 2020.

"LeBron James es uno de los mejores deportistas de la historia. Siempre le estaremos agradecidos por sus ocho años con los Lakers, incluido el título que nos dio en 2020 bajo las circunstancias más difíciles imaginables y los innumerables récords que batió vistiendo de púrpura y oro. Le deseamos lo mejor en el futuro, tanto dentro como fuera de la cancha. Siempre será una parte muy querida de la familia Lakers", afirmó la propietaria de los Lakers, Jeanie Buss.

El alero de Akron, de 41 años y máximo anotador de la historia de la NBA, planea jugar su 24ª temporada en la liga norteamericana, y aunque todavía no se ha desvelado con qué equipo, los medios estadounidenses apuntan a que podrían ser los Golden State Warriors de Stephen Curry. Este miércoles 1 de julio arranca la ventana de negociaciones de la agencia libre de la NBA y James podrá negociar su futuro.

En sus ocho cursos en los Lakers, LeBron James conquistó el título en 2020 al ganar en las Finales de la 'burbuja' de Florida a Miami Heat (4-2), uno de los exequipos del veterano jugador y con el que logró dos de sus cuatro anillos (2012 y 2013); el otro lo consiguió en 2016 con Cleveland Cavaliers.

Este curso, ha disputado 60 partidos en los que ha firmado 20,9 puntos, 7,2 asistencias y 6,1 rebotes por partido en temporada regular, en la que superó a Robert Parish como jugador con más partidos disputados en la historia de la liga. En los 'Playoffs', los Lakers cayeron eliminados ante Oklahoma City Thunder (0-4) en las semifinales de la Conferencia Oeste.