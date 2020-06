LeBron James impulsa una plataforma para promover el voto negro en Estados Unidos

LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 11 Jun. (dpa/EP) -

La estrella de la NBA LeBron James ha contactado con otros jugadores de la liga y con protagonistas del mundo del espectáculo para impulsar una nueva plataforma que promueva el voto negro en Estados Unidos, a raíz de las protestas por todo el país tras la muerta de George Floyd a manos de un policía.

"Debido a todo lo que está sucediendo, la gente finalmente comienza a escucharnos, sentimos que finalmente estamos poniendo un pie en la puerta. Depende de nosotros durante cuánto tiempo. No lo sabemos. Pero sentimos que estamos recibiendo oídos y atención, y que este es el momento para que finalmente marquemos la diferencia", dijo James el miércoles, según The New York Times.

El grupo se llamará 'Más que un Voto', derivado del lema 'Más que un Deportista' que acompaña a la plataforma de medios digitales de James, llamada 'Uninterrupted'.

El lunes, la estrella de Los Angeles Lakers habló por teléfono con varios deportistas para discutir la idea. Entre ellos estaban los exjugadores de la NBA Steven Jackson -amigo de George Floyd-, Kendrick Perkins, Udonis Haslem y Jalen Rose; los jugadores de la WNBA Skylar Diggins-Smith y Chiney Ogwumike; los jugadores de la NBA Draymond Green, Eric Bledsoe y Trae Young; y el jugador de la NFL Alvin Kamara.

La llamada duró 45 minutos e incluyó un debate encendido de los problemas con palabras apasionadas de Green, Jackson y Perkins, según una persona familiarizada con la situación. También planean unirse a la iniciativa el comediante Kevin Hart y el rapero Bun B.

La inversión inicial para la organización vendrá de James, su socio comercial Maverick Carter, el ejecutivo de la industria musical Jimmy Iovine y el asesor de inversiones del jugador, Paul Wachter. Entre los asesores del grupo están Adam Mendelsohn, el asesor de medios de James desde hace mucho tiempo, y Addisu Demissie, quien está asesorando la campaña presidencial de Joe Biden, candidato demócrata a la Casa Blanca.

La nueva plataforma quiere apuntar a estados como Michigan, Wisconsin, Pensilvania, Carolina del Norte, Florida, Georgia y Texas para luchar contra la represión de los votantes. Además, también planea trabajar con grupos de derechos de voto ya existentes como 'Fair Fight', que fue iniciado por la política de Georgia Stacey Abrams, y 'When We All Vote', que fue lanzado por la exprimera dama Michelle Obama.