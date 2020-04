LeBron James: "No sé si sería capaz de asumir un cierre en la NBA"

Baloncesto/NBA.- LeBron James: "No sé si sería capaz de asumir un cierre en la N

El jugador de Los Angeles Lakers LeBron James ha reconocido que no sabe si sería capaz de asumir un cierre en la NBA, y no terminar una temporada en la que el equipo angelino estaba brillando y tenía serias opciones de luchar por el título, que sería su cuarta anillo en diecisiete temporadas.

"No sé si sería capaz de asumir un cierre en la NBA sin tener antes la oportunidad de terminar la temporada", opinó en una vídeoconferencia con medios estadounidenses.

James, en la cuarta semana sin competición, cree que una vez que la pandemia del coronavirus esté "bajo control" se debería "reanudar la temporada". "Siento que estamos en una buena posición para regresar y competir por un campeonato, volver a hacer lo que nos gusta y conseguir que nuestros seguidores se sientan orgullosos de nosotros", argumentó.

Por ello, no descarta de antemano, no sin discutirlo antes, poder reanudar la temporada aunque sea o bien a puerta cerrada o bien en un único escenario neutral, como jugar todos los partidos en Las Vegas para evitar tantos desplazamientos. "Tiene que ser en cualquier lugar que nos permita estar en seguridad tanto dentro como fuera de la cancha. ¿Habrá otro partido de la NBA con gente en las gradas? No lo sé. Pero realmente, espero que sí", auguró.

De momento, está satisfecho de la temporada que estaban llevando a cabo, con los Lakers (49-14) siendo el segundo mejor equipo de toda la NBA, sólo por detrás de los Milwaukee Bucks (53-12).

"Siento satisfacción de haber estado con mis 'hermanos' al pensar en algunos de los partidos que ganamos, que perdimos, que remontamos y de todo lo que hemos estado pasando esta temporada", aseguró tras reiterar que le gustaría terminar la temporada en la pista.

Pero la situación actual, de parálisis deportiva y de confinamiento social por el COVID-19, cree que "no es natural". "Es algo que no ha sucedido nunca antes. Algunos de ustedes son mayores que yo, probablemente nunca hayan visto que esto sucediera antes. Simplemente intentas tener toda la información día a día", se dirigió a los periodistas