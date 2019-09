Leclerc empieza fuerte en Sochi con Sainz a las puertas del 'Top 10'

Publicado 27/09/2019 12:05:51 CET

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) fue el más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres de este viernes del Gran Premio de Rusia, que se disputa en el Autódromo de Sochi, con un tiempo de 1:34.462 con el que ganó un reñido pulso a Max Verstappen (Red Bull), mientras que el español Carlos Sainz (McLaren) finalizó undécimo la sesión.

Con buen tiempo, y muchas probaturas y poca búsqueda de buenas vueltas rápidas, Sochi dio la bienvenida al 'Circo' de la Fórmula 1 con la cierta sorpresa de ver a los Mercedes, grandes dominadores y candidatos a ganar en esta pista, en cuarta y quinta posición --para Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, respectivamente--.

Sólo 82 milésimas le dieron la primera posición a Leclerc respecto a Verstappen, que ya sabe que será penalizado con cinco posiciones en la parrilla de salida por disponer de un nuevo motor, igual que su compañero Alex Albon y los dos Toro Rosso de Daniil Kvyat y Pierre Gasly.

Tercero fue el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), vencedor en Singapur y que confirmó que los del 'Cavallino Rampante' pueden ir rápidos en Sochi. No obstante, Mercedes no dio el máximo y aguarda al momento clave para mostrar sus cartas. De hecho, son los únicos pilotos en cabeza en marcar sus tiempos con neumático medio, y no el blando que es más rápido.

Por su parte, Carlos Sainz terminó undécimo una sesión que llegó a liderar en sus primeros compases y que finalmente le dejó a dos segundos del más rápido. El madrileño dio 28 vueltas al trazado ruso con su MCL34, y fue de los más activos junto a su compañero Lando Norris, decimosexto.

Lo visto en esta primera sesión de libres puede que no sirva de mucho para el sábado, ya que las previsiones meteorológicas apuntan a que la calificación será sobre mojado. De momento, las pruebas se hicieron pensando en el domingo, con previsión de carrera en seco igual que en esta primera toma de contacto con el trazado ruso.

No tuvo un buen arranque en su carrera de 'casa' Daniil Kvyat, ya que el ruso tuvo problemas en su monoplaza, que perdió energía --una posible pérdida de combustible-- y se quedó parado cerca de la curva 15 de Sochi. No pudo volver a salir a pista y se quedó con sólo 5 vueltas realizadas y con el penúltimo mejor crono, siendo únicamente peor el Williams de Robert Kubica.

Ese 'incidente' de Kvyat fue de los pocos que se vieron en esta primera tanda. El otro, quizá el más destacado a nivel visual, fue ver al alerón trasero del Renault de Daniel Ricciardo (octavo) casi descolgado y a punto de quedar sobre el asfalto ruso tras una salida de pista e impacto contra el muro del australiano ya al término de la sesión.