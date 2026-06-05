Leclerc y Ferrari golpean primero en Mónaco

16 LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-26, action during the Formula 1 Grand Prix du Canada 2026, 5th round of the 2026 Formula One World Championship from May 22 to 24, 2026 on the Circuit Gilles Villeneuve, in Montréal, Canada - Photo Charly Lópe - Charly Lopez / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha sido el piloto más rápido en los primeros entrenamientos libres del GP de Mónaco, sexta prueba del Mundial de Fórmula 1, marca el inicio de la gira europea del calendario, con un tiempo de 1:13.978, por delante de su compañero Lewis Hamilton, a 0.226 segundos, y del tetracampeón del mundo Max Verstappen (Red Bull), mientras que Carlos Sainz (12º) (Williams) y Fernando Alonso (20º) (Aston Martin) necesitan mejorar.

El piloto local Charles Leclerc ha liderado la tabla de tiempos en los primeros entrenamientos libres del GP de Mónaco. Una primera posición secundada por la segunda de Lewis Hamilton que evidencia el gran rendimiento del equipo Ferrari, que apunta a ser el equipo a batir durante el fin de semana. Ambos han estado durante toda la jornada en la parte noble de la tabla de tiempos, y han dejado más de medio segundo al resto de sus perseguidores.

Tras los coches rojos se ha situado el tetracampeón del mundo Max Verstappen, que continúa demostrando que cuando las manos ganan importancia con respecto al coche brilla. Su Red Bull acabó a 0.513 segundos de Leclerc, pero en la misma décima del líder del mundial Kimi Antonelli (Mercedes), cuarto, y casi medio segundo por delante del Mercedes de George Russell, quinto e incómodo durante toda la sesión.

Por detrás, el vigente campeón del mundo Lando Norris (McLaren) fue sexto pero a más de un segundo del mejor tiempo. Le tocará buscar décimas al equipo 'papaya' si quieren estar en la lucha, ya que Oscar Piastri acabó octavo. Y entre los dos McLaren, el Audi de Nico Hulkenberg, que fueron la gran sorpresa de la jornada, con un gran rendimiento también de su compeñero Gabriel Bortoleto, noveno.

En cuanto a los españoles, más esperanzador parece el fin de semana para Carlos Sainz y su Williams, que durante gran parte de la sesión estuvieron dentro del Top 10. Finalmente, el madrileño lograría el 12º mejor tiempo, a 0.052 segundos de su compañero Alex Albon (11º). En el caso de Fernando Alonso, que tuvo un susto tocando el muro en los últimos compases de los Libres 1, Aston Martin parece seguir sumido en su crisis. Así, sólo pudo ser 20º a 2.7 segundos del mejor tiempo.

Una sesión en la que el francés Isack Hadjar (Red Bull) provocó la única badera roja de los Libres 1 tras irse contra el muro en la entrada a la piscina a falta de 24 minutos para que acabara la sesión.