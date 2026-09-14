El Leeds golea al Newcastle y asciende a la tercera plaza

14 September 2026, United Kingdom, Leeds: Leeds United's Noah Okafor celebrates scoring his side's fourth goal during the English Premier League soccer match between Leeds United and Newcastle United at Elland Road. Photo: Annabel Lee-Ellis/PA Wire/dpa - Annabel Lee-Ellis/PA Wire/dpa

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Leeds United ha goleado este lunes al Newcastle United (4-1) en el último partido de la cuarta jornada de la Premier League, un resultado que permite a los 'Whites' mantenerse invictos y ascender a la tercera posición de la tabla.

Los tantos de Lewis Miley, en propia puerta, Jayden Bogle y Dominic Calvert-Lewin ofrecieron una sólida ventaja al conjunto local al descanso en Elland Road, y Noah Okafor incrementó la renta ya en la segunda parte. Ya en el minuto 90, Bazoumana Touré hizo el gol del honor para las 'urracas'.

Con ocho puntos, a cuatro tanto del líder Arsenal como del Manchester City, el Leeds se sitúa tercero, todavía invicto tras cuatro jornadas de campeonato. El Newcastle, por su parte, encaja su primera derrota del curso y se queda con cinco unidades.