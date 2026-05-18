El Leganés acaricia la salvación y se la dificulta al Huesca - LALIGA

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

CD Leganés y SD Huesca han empatado este lunes sin goles (0-0) en el último partido de la jornada 40 de LaLiga Hypermotion, un resultado que permite al conjunto pepinero rozar la permanencia y que se la complica al cuadro oscense, que se queda a tres puntos de la salvación a falta de dos jornadas.

En un encuentro con muy pocas ocasiones en el Municipal de Butarque, los locales llegaron a ver puerta en el minuto 75 antes de que el colegiado anulase el tanto por una mano previa. Los aragoneses, por su parte, tuvieron su mejor oportunidad en el tramo final, con un remate de Michael desde la frontal que paró Soriano.

Así, el Leganés, que rompe una racha de cuatro derrotas consecutivas, alcanza los 43 puntos, seis más que la zona de peligro marcada por el Huesca a falta de los mismos puntos por jugarse. Mientras, los de José Luis Oltra (37), cuartos por la cola, se quedan a tres de la salvación, marcada por el Cádiz (40).

--RESULTADOS DE LA JORNADA 40 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Castellón - Cádiz1-1.

Córdoba - Albacete 1-2.

-Sábado.

Real Sociedad B - Mirandés2-2.

Ceuta - Málaga1-4.

Cultural Leonesa - Eibar 2-1.

Almería - Las Palmas1-2.

Granada - Burgos 0-1.

Racing de Santander - Valladolid4-1.

-Domingo.

Deportivo de La Coruña - Andorra2-1.

Zaragoza - Sporting de Gijón 1-3.

-Lunes.

Leganés - Huesca 0-0.