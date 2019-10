El Leganés se la juega ante el animado Mallorca y el Valladolid y el Eibar cruzan sus rachas

Publicado 25/10/2019 18:16:17 CET

El Valladolid intentará alejarse de la zona de descenso con una victoria en casa ante un rival directo como el Eibar, mientras que en Butarque, el colista Leganés espera sumar su primera victoria ante un Mallorca muy animado, en partidos correspondientes a la jornada décima de LaLiga Santander que se disputarán este sábado.

En el José Zorrilla (18.30 horas), el Valladolid, duodécimo con once puntos, y el Eibar, decimosexto con nueve, pelearán por tres puntos importantes para su particular pelea por la permanencia en un duelo entre un equipo que no ha ganado todavía en casa y otro que no lo ha hecho domicilio.

El conjunto vallisoletano sólo ha brindado empates a su afición ante Osasuna, Granada y Atlético, y espera romper esta 'maldición' con un primer triunfo importante y que además le haga ir el martes al Camp Nou con menos urgencias.

El Valladolid llega animado a la cita tras sumar dos valiosos puntos ante dos rivales de potencial como el Atlético y el Athletic Club, y ahora espera encontrar una mejoría en ataque ya que sólo han anotado dos goles en Zorrilla, un lastre que le está impidiendo sacar partido a su buen orden defensivo. Javi Sánchez, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio y Sandro Ramírez son baja en un once donde es posible que las rotaciones se reserven para el Camp Nou.

Por su parte, el Eibar llega a Pucela en busca de olvidar la derrota (0-3) del fin de semana pasado ante el FC Barcelona y de lograr su primera victoria a domicilio, de nuevo su talón de Aquiles en este inicio de campaña donde sólo ha sacado tres puntos de 15 posibles.

Mendilibar, que vuelve a una de sus casas donde pasó casi cuatro años, dejando un gran recuerdo y ascenso de récord en 2007, confirmó que podrá contar con Iván Ramis por lesión y ha descartado a Charles, además de Burgos y Correa. El técnico de Zaldibar podría variar su once respecto a la última derrota, volviendo a jugar solo con Enrich arriba, y dando entrada Edu Expósito, Escalante e Inui.

EL LEGANÉS, CON CEMBRANOS AL MANDO, RECIBE AL EUFÓRICO MALLORCA

Además, el Leganés recibirá este sábado al Mallorca en Butarque (16.00) en busca de su ya obligada primera victoria, en una semana marcada por la dimisión de Mauricio Pellegrino como entrenador por la mala situación del equipo, colista y con sólo dos puntos.

El conjunto 'pepinero' llega a la cita sin técnico y será Luis Cembranos, entrenador del filial, el que ocupe este puesto mientras se encuentra un sustituto. El exjugador espera encontrar la fórmula para conseguir los tres puntos y hacer bueno el dicho.

El Leganés está a siete puntos de la zona de salvación, una distancia aún salvable por lo que queda de campeonato, aunque esto no resta máxima urgencia al choque. Y es que, además de medirse a un rival directo, el triunfo arrojaría menos presión para la visita del miércoles al Bernabéu. En un once en el que la defensa podría pasar a cuatro componentes y en el que seguirá sin estar Rubén Pérez. Tampoco será de la partida Marc Navarro -lesionado este viernes- y Arnáiz podría ser la gran novedad.

El colista intentará aprovechar la relajación que pueda haber provocado en el Mallorca su gran victoria de la pasada jornada ante el Real Madrid. El triunfo ante los de Zidane aumentó a diez sus puntos, todos ellos en Son Moix, ya que a domicilio aún no se ha estrenado tras tres salidas.

Esta victoria además fue la segunda consecutiva, con el añadido de que ambas fueron manteniendo su portería a cero, un aspecto que puede resultar clave ante un rival que sólo ha marcado cuatro goles hasta el momento. Vicente Moreno parece que apostará por el mismo once con el que ha logrado las dos últimas victorias.