Legends y Panini celebran el Día del Niño regalando el álbum de LaLiga Hypermotion a los visitantes del museo

Con la compra de cada entrada se entregará el álbum y dos sobres de cromos a los asistentes de hasta 14 años

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Museo 'Legends, The Home of Football, presented by LaLiga' y Panini España dan un paso en su colaboración y ofrecerán a los visitantes el álbum de LaLiga Hypermotion 2024/25 con motivo del Día del Niño, según un comunicado.

Por primera vez en su historia, este álbum, disponible desde el 20 de noviembre en el marco del Día del Niño, se lanza este curso en formato físico, "marcando un hito en la cultura del coleccionismo de cromos y ofreciendo a los aficionados una experiencia única", destacaron ambas entidades.

Así, todos los menores de 14 años que compren una entrada del Museo Legends recibirán de manera gratuita el nuevo álbum y dos sobres con 16 cromos, hasta fin de existencias. Además de la entrega del álbum, el museo ofrece una exhibición para los amantes del coleccionismo, con una muestra de más de 300 cromos históricos que cubren desde la temporada 1972-73 hasta la actualidad.

La muestra de Panini se une a las experiencias que se pueden disfrutar en torno al fútbol en el museo Legends como un cine 4D, un recorrido por los templos más grandes del mundo, una sala llamada fútbol Art en la que se combina el fútbol con el arte o una 'game area' para los más pequeños.