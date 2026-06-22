El Leipzig abona al Mallorca la cláusula de rescisión de Martín Demichelis

Archivo - Martin Demichelis, head coach of RCD Mallorca, looks on during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Getafe CF and RCD Mallorca at Coliseum de Getafe stadium on May 13, 2026, in Getafe, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El técnico argentino Martín Demichelis no continuará en el RCD Mallorca y dirigirá al RB Leipzig, después de que el club alemán haya abonado la cláusula de rescisión del entrenador, que había renovado el pasado 28 de mayo su contrato con la entidad balear.

Demichelis se hizo cargo del banquillo bermellón el 26 de febrero de 2026, en sustitución del destituido Jagoba Arrasate. En total, dirigió 12 partidos, aunque no pudo conseguir el objetivo de la permanencia en LaLiga EA Sports.

A pesar de todo, renovó su contrato con el club el pasado 28 de mayo hasta 2028, pero no comenzará la temporada 2026-27 en LaLiga Hypermotion con el cuadro bermellón.