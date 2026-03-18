Leo Messi encabeza una convocatoria de Argentina repleta de jugadores del Atlético de Madrid

Archivo - Giuliano Simeone and Julian Alvarez of Atletico de Madrid celebrate the victory during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Real Madrid at Riyadh Air Metropolitano stadium on September 27, 20 - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador argentino masculino de fútbol, Lionel Scaloni, ha dado a conocer este miércoles su convocatoria para enfrentarse el 31 de marzo a la selección de Guatemala en un partido amistoso en La Bombonera, con el delantero y capitán Lionel Messi (Inter Miami) a la cabeza de una lista repleta de jugadores del Atlético de Madrid.

Después de cancelarse la Finalissima que debía enfrentar a Argentina y a España el 27 de marzo en Catar, por no haber acordado sus federaciones una fecha y sede alternativas como consecuencia a la guerra en Oriente Próximo, el equipo que entrena Scaloni disputará solo ese encuentro ante Guatemala en la próxima ventana del calendario de la FIFA.

El portero Juan Musso, el defensa Nahuel Molina, los centrocampistas Nico González, Giuliano Simeone y Thiago Almada y el delantero Julián Álvarez serán los representantes del Atlético de Madrid dentro de una convocatoria sin más futbolistas militando en la Liga española.

Junto a Leo Messi y esos seis futbolistas colchoneros, la lista incluyó a los porteros Emiliano Martínez (Aston Villa) y Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) junto a los zagueros Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (AFC Bournemouth), Nicolás Otamendi (SL Benfica), Tomás Palacios (Estudiantes de la Plata), Nicolás Tagliafico (Olympioue de Lyon), Gabriel Rojas (Racing de Avellaneda) y Marcos Acuña (River Plate).

Y del centro del campo hacia arriba, en la convocatoria de Scaloni también fueron incluidos Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como 1907), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Nico Paz (Como 1907), Gianluca Prestianni (SL Benfica) y José López (Palmeiras).