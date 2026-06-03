Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Archivo - 27 March 2026, Argentina, Buenos Aires: Argentina's Lionel Messi in action during the International Friendly soccer match between Argentina and Mauritania at Bombonera Stadium. Photo: Cristina Sille/dpa - Cristina Sille/dpa - Archivo

OVIEDO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El futbolista argentino Leo Messi ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, según ha confirmado este miércoles el jurado tras la lectura del fallo a las 12.00 horas en el Hotel Eurostars de La Reconquista de Oviedo.

El de Rosario, de 38 años y actualmente en el Inter Miami estadounidense, está considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, con una trayectoria que incluye más de 1.000 partidos como profesional, más de 800 goles y cerca de 400 asistencias en clubes y selección.

A lo largo de su carrera ha conquistado en torno a medio centenar de títulos oficiales con sus clubes, principalmente el FC Barcelona, un total de 35, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, y la selección argentina, con la que logró el título mundial en 2022 y dos Copas América, así como decenas de galardones individuales como el Balón de Oro que ha recibido en ocho ocasiones.

Al premio, el sexto de los ocho galardones internacionales que convoca este año la Fundación Princesa de Asturias en su cuadragésima sexta edición, optaban un total de 27 candidaturas de 12 nacionalidades, según ha informado la organización.

El Premio Princesa de Asturias de los Deportes se concede a "las trayectorias que, por medio del fomento, desarrollo y perfeccionamiento del deporte y su dimensión social, se hayan convertido en un ejemplo de las posibilidades que la práctica deportiva conlleva en beneficio de los seres humanos". Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró --símbolo representativo del galardón--, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de 50.000 euros.