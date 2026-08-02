Leon Radosevic refuerza el juego interior del MoraBanc Andorra

Archivo - Leon Radosevic - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pívot Leon Radosevic se convirtió este domingo en nuevo jugador del MoraBanc Andorra, su primera experiencia en la Liga Endesa a sus 36 años y tras una década de experiencia en el baloncesto europeo.

"Leon Radosevic vestirá la camiseta del MoraBanc Andorra en la temporada 2026/2027. El pívot croata, con pasaporte alemán, de 2,08 metros de altura, se incorpora al conjunto tricolor tras una dilatada trayectoria en el baloncesto europeo, donde ha competido durante más de una década al máximo nivel", dice el comunicado andorrano en su página web oficial.

Formado en la Cibona de Zagreb, Radosevic formó parte del Olimpia Milano, el Brose Bamberg, el Bayern de Múnich, el ALBA Berlín, el Derthona Basket o el Nutribullet Treviso Basket, acumulando también una amplia experiencia en la Euroliga. Llega al MoraBanc después de completar una destacada temporada con el conjunto italiano.

"Leon es un jugador con una trayectoria muy consolidada al máximo nivel europeo que, pese a ello, todavía no había tenido la oportunidad de jugar en la ACB. Su experiencia y su conocimiento del juego nos aportarán mucha solidez en el juego interior. Viene de completar una gran temporada en Treviso, donde fue una pieza importante para conseguir la permanencia del equipo, y llega en un gran momento físico", apuntó el director deportivo del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol.