Las 'Leonas' caen con orgullo ante Japón en su despedida del Mundial

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV ha perdido este domingo por 29-21 ante la japonesa en su tercer y último partido dentro del Grupo C de la Copa del Mundo, que se está disputando en Inglaterra y donde ni las 'Leonas' ni el combinado nipón tenían ya opciones de avanzar en el torneo.

El partido, disputado en el York Community Stadium delante de 3.779 espectadores, estuvo marcado por el dominio español durante la primera mitad y la reacción de su adversario tras el descanso. Eso sí, Japón comenzó imponiendo su juego al pie y encerrando a España en su campo.

Las 'Sakura Fifteen' tardaron solo cinco minutos en encontrar la zona de marca rival gracias al dominio territorial, fruto del cual llegó un ensayo de Sora Nishimura que abrió el marcador tras pedir melé en un golpe de castigo en la veintidós y culminar superioridad numérica por el lado cerrado.

Eso encendió a las 'Leonas', que respondieron llevando el juego a campo contrario e impusieron su continuidad. Gracias a ello lograron una combinación de pases dentro de la defensa japonesa que culminó Cris Blanco ensayando bajo palos, después de un gran pase de Zahía Pérez.

Tras ese intercambio de golpes inicial, las dos selecciones bajaron el ritmo y trataron de dominar territorialmente buscando forzar errores. En ese contexto, el marcador no varió hasta los últimos cinco minutos de la primera mitad, cuando las jugadoras de Juan González Marruecos encadenaron una gran secuencia de 'rucks' en la veintidós japonesa.

La acción acabó con el ensayo de Mónica Castelo en su último partido con las 'Leonas', para establecer el 5-14 con el que llegó el descanso. En la reanudación, Japón volvió a golpear pronto y halló Iroha Nagata, tras un pase interior en las puertas de la veintidós, una brecha en la zaga contraria; y tras zafarse de tres españolas, anotó una nueva marca.

Los cambios y el rigor de Japón con empuje desde la 'touch' cuajó su remontada con ensayos de Wako Kitano y Komachi Imakugi, con los que se llegaron a los últimos 15 minutos con 22-14 en el marcador. Para colmo, las 'Leonas' se acercaron al desenlace con una menos por la expulsión temporal de Anne Fernández de Corres tras un placaje peligroso.

Esa superioridad numérica propició la tercera marca de las 'Sakura Fifteen' en la segunda parte, pues Jennifer Nduka encontró otra vez la zona de marca. Con la vuelta al terreno de juego de Fernández de Corres, España nuevamente mostró su garra y un ensayo de Victoria Rosell abrochó el resultado definitivo después de una gran carrera de Claudia Peña.