Las 'Leonas' tumban a Países Bajos y logran su decimotercer título del Campeonato de Europa de rugby

Las jugadoras de la selección española de rugby XV celebran un título. - GABRIEL BOIA

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de rugby XV ha ganado este sábado por 19-43 a la selección de Países Bajos y ha conquistado su decimotercer título del Women's Europe Championship, tras la disputa de la tercera y última jornada en el grupo único de competición y habiendo logrado 15 puntos para su liderato.

En el National Rugby Centre de Ámsterdam (NRCA), las pupilas de Régis Sonnes defendieron su corona por novena vez consecutiva y lucieron su relevo generacional. España salió decidida y, en seis minutos, su plan en tres cuartos ya había desarbolado dos veces a la defensa neerlandesa.

Primero fue la apertura Naroa Azpitarte quien posó el balón oval en el minuto 3 y poco después la experiencia de Amaia Erbina ayudó a poner el 0-12 para las 'Leonas'. Su velocidad de pase y sus ángulos de carrera fueron indescifrables para la 'Oranje'. Claudia Peña, quien alcanzó la cifra de 150 puntos con la selección, firmó un ensayo de bandera en el minuto 15 para responder al empuje local y mantener la renta (5-19).

Además, la delantera española fue sólida y su melé fue un martillo pilón todo el rato. El bloque liderado por la capitana Lourdes Alameda y su solvente primera línea resguardaron la posesión del balón. Incluso cuando el partido se complicó con la amarilla a Matilda Toca al filo del descanso y el ensayo de Isa Spoler (12-19), España mantuvo la calma.

En la segunda mitad, el pie de Amalia Argudo empezó a castigar la poca rigidez neerlandesa y a estirar el marcador. Países Bajos vendió cara su derrota y llegó a ponerse a diez puntos (19-29) tras un ensayo de Mariet Luijken, pero el fondo de armario español sentenció el duelo.

La entrada de Ariadna 'Bingbing' Vergara y Ana Cortés dio el zarpazo definitivo; ambas jugadoras saltaron desde el banquillo para anotar los dos últimos ensayos que cerraron la exitosa goleada y, tras el pitido final de la árbitra belga Adele Robert, estalló la alegría de España.