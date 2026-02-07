El Levante denuncia un "agravio comparativo" y un "perjuicio deportivo directo" por los horarios

Archivo - General view during the Santander League match between Levante UD and RC Celta de Vigo at the Ciutat de Valencia Stadium on September 21, 2021, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD ha denunciado este sábado el "agravio comparativo" y el "perjuicio deportivo directo" que supone para la entidad granota la modificación de los horarios de la vigésima cuarta jornada de LaLiga EA Sports, provocada por las semifinales de la Copa del Rey MAPFRE y que considera que alteran "las condiciones de igualdad necesarias para el correcto desarrollo de la competición".

"El Levante UD desea manifestar públicamente su profundo malestar y disconformidad ante las recientes modificaciones de horarios notificadas por LaLiga correspondientes a la jornada 24 de la competición. Aun siendo plenamente conscientes de la escasa -por no decir nula- incidencia que esta protesta tendrá, como viene ocurriendo con los equipos más nuevos de la categoría, el club se siente en la obligación moral y ética de denunciar lo que vuelve a suponer un agravio comparativo y un perjuicio deportivo directo para nuestra entidad", señaló el club en un comunicado.

La polémica surge del encaje de las semifinales coperas, con el Atlético de Madrid-FC Barcelona previsto para jueves 12 de febrero a las 21.00 horas y el Athletic Club-Real Sociedad para el miércoles 11 a las 21.00 horas. Esto provocó la reacción de LaLiga, que movió el Rayo Vallecano-Atlético del sábado 14 de febrero al domingo 15 a las 16.15 horas, para dar más tiempo de recuperación al conjunto rojiblanco, mientras que el Getafe-Villarreal, que debía disputarse el domingo, se adelanta al sábado a las 16.15 horas.

Esto hará que al partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports entre el Levante y el Villarreal, suspendido en su momento por las fuertes lluvias en la provincia de Valencia y que se jugará finalmente el miércoles 18 de febrero, los castellonenses acudan con un día más de descanso.

"En virtud de estas modificaciones, el Levante UD disputará su encuentro de liga el próximo domingo, mientras que nuestro rival del miércoles 18 de febrero, el Villarreal CF, lo hará el sábado anterior. Esta decisión conlleva que nuestra primera plantilla cuente con un día menos de descanso y preparación técnica frente a su oponente, alterando las condiciones de igualdad necesarias para el correcto desarrollo de la competición", apuntó el Levante.

"A este hecho se suma una tendencia reiterada en la designación de horarios que el club considera inaceptable. El Levante UD ha mostrado hasta la fecha respeto; sin embargo, la recurrencia de partidos fijados en la franja de las 14 horas, sumada a la decisión de disputar el derbi ante el Valencia CF en un viernes que impidió la participación de futbolistas convocados con sus selecciones, denota una falta de sensibilidad y respeto hacia nuestro club", concluyó.