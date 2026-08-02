El Levante ficha al belga Yanis Musuayi para suplir a Carlos Espí

Archivo - April 11, 2026, Lommel, Belgium: Club's Yanis Musuayi and Lommel's Dries Wouters fight for the ball during a soccer game between Lommel SK and Club NXT, Saturday 11 April 2026 in Lommel, on day 33 (out of 34) of the 2025-2026 'Challenger Pro Lea - Europa Press/Contacto/Emile Windal - Archivo

MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delantero belga Yanis Musuayi jugará en el Levante UD las próximas cuatro temporadas, hasta junio de 2030, ha confirmado este domingo el club valenciano, que ha llegado a un acuerdo con el Club Brujas para reforzar su ataque, que había quedado mermado por la marcha de Carlos Espí al Real Madrid.

Musuayi, de 19 años, militó el pasado curso en el Club NXT, equipo filial del Brujas, en la Challenger Pro League, la Segunda División de Bélgica. Además, disputó diez encuentros de la UEFA Youth League en los que anotó seis goles.

El atacante se formó en las categorías inferiores del KSKL Ternat, AFC Tubize, FCV Dender, KAA Gent, KSC Lokeren y KMSK Deinze, club con el que debutó en el fútbol profesional en 2024. Ese mismo año, el Brujas le fichó para su equipo de la Challenger Pro League, donde ha jugado 44 partidos y ha marcado siete goles. También ha sido internacional con Bélgica en las categorías Sub-18 y Sub-19.