El Levante se lleva un tesoro de Mestalla y el Granada frena al Getafe

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Levante se llevó un punto del derbi ante el Valencia (1-1) gracias a un postrero gol de Gonzalo Melero y trunca la pelea de su vecino por los puestos europeos, mientras que el Granada remontó al Getafe (2-1) con protagonismo de Carlos Fernández para frenar las aspiraciones de 'Champions' del cuadro azulón y comenzar a soñar con la zona noble de la clasificación.

El segundo capítulo del regreso liguero una victoria local y un empate 'in extremis', el de Mestalla, que llegó en el minuto 95 con una inocente acción de Diakhaby sobre Vezo. El árbitro Alberola Rojas pitó falta, pero tras consultar con la sala VAR no dudó en señalar pena máxima. Melero no falló ante Cillesen y el Levante arrancó un punto con toda la dificultad añadida.

Los de Paco López jugaron con un futbolista menos durante los últimos 15 minutos tras la doble amonestación a Roger Martí. Los 'che', por su parte, no desaprovecharon la ocasión y plasmaron su dominio en el marcador, no sin suspense. Antes llegó un carrusel de ocasiones de un buen Valencia, con una propuesta valiente y un centro del campo poderoso.

En los de Orriols fue Campaña quien se llevó todos los honores, pero también Bardhi estuvo presente en todas las acciones de ataque y Rochina, que no dejó de buscar el gol desde fuera del área. Sin embargo, fue el Valencia quien tuvo las mejores ocasiones. Soler estrelló el balón en el larguero a la media hora y Diakhaby repitió en la madera al borde del descanso.

En el acto final, el Valencia no dejó de intentarlo en botas de Rodrigo y suya fue la ocasión más clara. Un remate que salvó Sergio Postigo en la línea de gol con un escorzo de rodilla. El gol se resistía, pero a los 89 minutos de juego apareció la conexión mágica de Mestalla para colocar el 1-0, un resultado que parecía más que definitivo por el cansancio de su rival, con diez desde el minuto 75.

Una internada de José Luis Gayà la culminó Rodrigo metiendo la puntera de su pie izquierdo. El internacional español se adelantó al defensor granota y desniveló la balanza con justo merecimiento, pero sólo cinco minutos después, cuando el choque llegaba a su fin, sucedió la polémica acción al borde del área y el gol de Melero que repuso las tablas. El Valencia da un paso atrás en su objetivo de meterse en Europa y el Levante sigue cómodo en mitad de la tabla.

CARLOS FERNÁNDEZ LIDERA LA REMONTADA DEL GRANADA

Por su parte, el Granada remontó al Getafe gracias a un doblete de Carlos Fernández que detiene al conjunto azulón. La victoria local pone en órbita a los nazaríes, capacitados para soñar con Europa tras el triunfo en un partido perteneciente a la jornada 28 de LaLiga, la primera tras el parón por la COVID-19.

Con el estadio de Los Cármenes vacío y la habitual parafernalia protocolaria y saludos con el codo, el encuentro arrancó frío, pero con un Getafe mejor plantado, controlando el centro del campo y adueñándose de los costados por el poderío de Cucurella. A los 20 minutos encontró el 0-1 en botas de un avispado David Timor. El centrocampista valenciano sacó la caña al borde del área y aprovechó a la perfección para 'pescar' el envío de 'Cucu'.

La jugada había nacido en botas de Molina y Deyverson -titular este viernes por la sanción de Mata- y terminó con el balón en el fondo de las mallas tras un zurdazo inmaculado. El gol anestesió a los andaluces, que estuvieron a merced del orden azulón toda la primera mitad. Sólo Carlos Fernández, a la postre el gran protagonista del encuentro, lo intentó con un cabezazo sin éxito.

En la segunda parte, el Getafe tardó poco en perder la paciencia ante el empuje de un Granada que fue a más y encontró la vía del gol en el balón parado. Una falta botada por Darwin Machís terminó en tierra de nadie, David Soria dudó y Carlos Fernández metió la cadera para introducir el cuero en la portería. Djené también ayudó en la ejecución.

El gol dio alas a los pupilos de Diego Martínez, un equipo sensacional en la segunda jugada, con sus laterales siempre apareciendo en campo contrario y con un Carlos Fernández que sigue en estado de gracia pese a los tres meses de inactividad. El delantero sevillano, de 24 años, probó fortuna con un disparo, Soria rechazó el cuero y éste acabó fusilando para poner el 2-1 y abrir la puerta de los sueños.

El Granada decidió cerrarse en los minutos finales, apareció el madridista Vallejo para evitar fugas en defensa y los rojiblancos lograron su cometido, no sin sufrimiento. La victoria coloca al Granada en la octava posición, mientras que el Getafe seguirá quinto, un puesto que podría perder si el Atlético de Madrid vence en San Mamés esta jornada.

--RESULTADOS DEL VIERNES EN LALIGA SANTANDER.

Granada - Getafe 2-1.

Valencia - Levante 1-1.