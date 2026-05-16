Levante, Mallorca y Elche se la juegan en una dramática penúltima jornada

Carlos Espí (Levante UD), Vedat Muriqi (RCD Mallorca) y Álvaro Rodríguez (Elche CF) - AFP7/EUROPA PRESS

MADRID, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Levante UD y RCD Mallorca, que se enfrentan entre ellos, y Elche CF, que recibe a un Getafe CF que quiere asegurar Europa, viven una trigésima séptima y penúltima jornada de LaLiga EA Sports crítica, clave para intentar eludir el descenso, una lucha en la que todavía viven sumidos Deportivo Alavés, Girona FC, RCD Espanyol y CA Osasuna, igual que Valencia CF y Sevilla FC, que incluso podría aspirar a Europa.

Con el Real Oviedo (29) ya descendido matemáticamente, hasta nueve equipos, once incluso con carambola, podrían optar a ocupar las dos últimas plazas para jugar LaLiga Hypermotion la próxima temporada. Granotas, baleares e ilicitanos, todos ellos con 39 puntos -con los de Eder Sarabia marcando la salvación-, son los que peor lo tienen.

Con 40 unidades, una más que la zona de quema, se encuentran Alavés y Girona, y con dos más navegan Espanyol y Osasuna (42). Sevilla y Valencia atesoran 43, mientras que Rayo Vallecano y Athletic Club, con 44 y prácticamente salvados, manejan cinco sobre el descenso y están a cuatro del puesto de acceso a Conference League. En total, once equipos en un pañuelo de cinco puntos en el que puede ocurrir de todo.

LEVANTE-MALLORCA, DRAMA EN EL CIUTAT

El duelo más dramático de la jornada se vivirá en el Ciutat de València, donde Levante y Mallorca afrontan un 'partido de seis puntos' que podría dejar a uno de los dos herido de muerte. Los dos llegan a la última jornada en zona de descenso, pero el que gane podría dar un paso de gigante hacia la salvación, con el particular ganado, además, después de que ambos se repartiesen los puntos en la primera vuelta (1-1); un empate, en cambio, prácticamente condenaría a ambos.

Los de Luís Castro, que en la última jornada se medirán con un Real Betis que ya ha certificado su billete de Champions, llegan a la cita tras haber ganado sus dos últimos encuentros, el último de ellos con remontada en Vigo (2-3), y de haber conseguido la victoria en cuatro de los últimos seis. Ni Carlos Álvarez ni Alejandro Primo estarán disponibles.

Mientras, el cuadro bermellón, que acudirá a la capital del Turia sin el sancionado Omar Mascarell ni los lesionados Mateo Joseph, Antonio Raíllo, Jan Salas, Marash Kumbulla, Lucas Bergstrom y Justin Kalumba, buscará sorprender a domicilio, aunque ha conseguido solo un triunfo en sus últimos 13 desplazamientos. Dentro del drama, Vedat Muriqi seguirá envuelto en su lucha por arrebatar el Pichichi a Kylian Mbappé.

EL ELCHE NECESITA VENCER Y FRUSTRAR AL 'EUROGETAFE'

También con 39 puntos, el Elche necesita agarrarse al Martínez Valero -donde no pierde desde finales de enero- frente a un Getafe que, con una victoria, aseguraría su presencia en Europa. El conjunto franjiverde solo ha conseguido uno de los nueve puntos puestos más recientemente en juego, y ganar este domingo se antoja vital, ya que en la jornada final tendrán que visitar Montilivi.

Enfrente, los de José Bordalás, octavos, quieren asegurar matemáticamente su participación en la próxima edición de la Conference League, algo que lograrían si vencen a los ilicitanos, ya que dejarían atrás a Athletic y Rayo, que ahora mismo están a cuatro unidades de sus 48.

Mientras el equipo azulón solo lamentará la ausencia de Juanmi Jiménez, los locales no tendrán en el banquillo a Eder Sarabia, sancionado con cuatro partidos, ni disponer de Aleix Febas y Léo Pétrot, ambos por sanción, ni de Yago Santiago ni Adam Boayar.

ALAVÉS Y GIRONA QUIEREN DAR UN PASO ADELANTE A DOMICILIO

El Deportivo Alavés, con 40 puntos, visita a un Real Oviedo descendido con la esperanza de dar un paso casi definitivo hacia la permanencia. El triunfo entre semana ante el campeón Barça (1-0) revitalizó a los de Quique Sánchez Flores, que consiguieron salir de la zona de peligro y que ahora quieren atar la salvación antes de una última jornada en la que recibirán al Rayo. Los ovetenses aspiran a romper una serie de cinco partidos sin ganar y despedirse de Primera de la mejor manera en casa.

Con las mismas unidades que los babazorros, el Girona necesita olvidar una racha de una racha de seis compromisos sin conseguir el triunfo para tratar de respirar tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que la próxima semana reciben al Elche. Le espera el Atlético de Madrid, ya con el billete para la Champions asegurado y que en su último duelo en casa claudicó ante el Celta.

OSASUNA, ESPANYOL, SEVILLA Y VALENCIA, A ASEGURAR LA PERMANENCIA

Otro de los enfrentamientos directos de la jornada estará en El Sadar, donde CA Osasuna y RCD Espanyol, ambos empatados a 42 puntos, buscan un triunfo que les dé la salvación matemática y les haga acudir tranquilos a la jornada final. Los pericos respiraron tranquilos al superar el miércoles al Athletic, su primera victoria del curso y con la que acabaron con una nefasta serie de 18 encuentros sin vencer.

El conjunto navarro, en cambio, se ha metido en un pequeño lío al encadenar tres derrotas seguidas ante FC Barcelona (1-2), Levante (3-2) y Atlético (1-2). Sin embargo, en casa solo han sido capaces de ganarle los de Hansi Flick y los de Diego Pablo Simeone desde principios de diciembre.

Alessio Lisci no podrá contar con Raúl Moro y previsiblemente tampoco con Víctor Muñoz, mientras que Manolo González sigue sin contar con Javi Puado y tendrá la duda de Cyril Ngongé.

Entre los equipos con 43 unidades, el Sevilla recibirá a un Real Madrid convulso, envuelto en la polémica por la rueda de prensa de Florentino Pérez y los dardos entre Álvaro Arbeloa y Mbappé, y espera aprovechar la oportunidad para firmar su cuarto triunfo seguido y asegurar su permanencia.

El mismo objetivo que persigue el Valencia (43), que visita a la Real Sociedad (45) en Anoeta. El conjunto 'che' se acercó a la salvación con el empate ante el Rayo (1-1) y ahora quiere confirmarla ante un rival que ya tiene la Liga Europa asegurada después de conquistar la Copa del Rey.

CELTA, ATHLETIC Y RAYO, MIRANDO DE REOJO AL GETAFE

Athletic Club y Rayo Vallecano (44) también podrían atar este domingo su continuidad en Primera, que ya es casi virtual, pero a la vez siguen aspirando a colarse en competición continental, aunque para eso debería fallar el Getafe (48), al que también mira de reojo un RC Celta (50) que visita San Mamés.

En Bilbao, los de Ernesto Valverde, que afrontará su último partido en 'La Catedral', aspiran a conseguir un triunfo que mantenga vivo su sueño europeo, que pasa por que los azulones no ganen. Después de perder sus dos últimos compromisos, los 'leones' reciben a un conjunto gallego que también tiene cosas en juego.

Y es que los de Claudio Giráldez son actualmente sextos en la tabla con 50 puntos, dos más que los de Bordalás; si vencen y los madrileños no lo hacen, tendrán billete para la Liga Europa.

Por último, en Vallecas, el Rayo, que podría conseguir estar en Europa si gana la Conference League ante el Crystal Palace, no quiere cerrarse puertas y busca puntuar por sexta jornada consecutiva ante el Villarreal CF, que ya solo aspira a certificar su tercer puesto de LaLiga EA Sports.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 37 DE LALIGA EA SPORTS.

Athletic - RC Celta. Díaz de Mera Escuderos (C.C-manchego) 19.00.

Atlético de Madrid - Girona FC. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 19.00.

Elche CF - Getafe CF. García Verdura (C.Catalán) 19.00.

Levante UD - RCD Mallorca. Alberola Rojas (C.C-manchego)19.00.

Rayo Vallecano - Villarreal. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)19.00.

Real Sociedad - Valencia. Galech Apezteguia (C.Navarro) 19.00.

Real Oviedo - Deportivo Alavés. Munuera Montero (C.Andaluz)19.00.

CA Osasuna - RCD Espanyol. Ortiz Arias (C.Madrileño) 19.00.

Sevilla FC - Real Madrid. Sánchez Martínez (C.Murciano) 19.00.

FC Barcelona - Real Betis. Cuadra Fernández (C.Balear) 21.15.