Levante, Mirandés y Elche se disputan el liderato a domicilio de LaLiga Hypermotion

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD visita este fin de semana a la UD Almería durante la jornada 33, un duelo con el que los indálicos perseguirán los puestos de 'playoff' y los valencianos querrán vencer para alejar la amenaza del CD Mirandés y del Elche CF, que optarán a la cumbre de LaLiga Hypermotion con sendos compromisos también fuera de casa.

El equipo 'granota', líder de esta Segunda División, probará este sábado (21.00 horas) su fiabilidad ante una de las grandes plantillas de la categoría. En el UD Almería Stadium, querrá encadenar el Levante su sexta victoria y de paso mantener el liderato por tercera jornada consecutiva.

Pero los pupilos de Julián Calero no lo tendrán fácil, contra un adversario que no pierde como local en Liga desde el 16 de septiembre de 2024. Eso sí, no se les ha dado mal el feudo almeriense en sus últimas visitas, habiendo hilado cuatro partidos sin perder. Para encontrar la última victoria local hay que remontarse hasta 2008, cuando el Almería se impuso, en Primera División, por 2-1 gracias a los goles de Felipe Melo y Fernando Soriano.

En los Campos de Sport de El Sardinero, dos clásicos de Primera División como Racing de Santander y Real Zaragoza se verán las caras con dos objetivos muy diferenciados. Los cántabros, cuartos, pretenden volver a situarse entre los dos primeros clasificados, y para ello necesitan sumar, por tercer partido consecutivo como local, los tres puntos. Mucha más urgencia tiene el equipo aragonés que, en caso de no ganar, podría acabar la jornada en puestos de descenso a Primera RFEF.

Ya el domingo entrarán en liza Mirandés y Elche, segundo y tercer clasificado de la competición. Los burgaleses visitarán el Carlos Belmonte para enfrentarse al Albacete, en un partido en el que quieren romper una racha de cinco partidos seguidos sin conocer el triunfo fuera de casa. Una dinámica totalmente contrapuesta a la del Albacete en casa, que ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos y ha perdido sólo un encuentro como local desde octubre de 2024.

Además, en el Nuevo Arcángel, el Córdoba y el Elche abrirán la jornada dominical (14.00 horas) con el liderato y el 'top 6' entre ceja y ceja. Los alicantinos, a dos puntos de la primera plaza, quieren asaltar, al menos, el ascenso directo y encadenar dos triunfos, algo que no consigue desde el 12 de enero. Por su parte, los andaluces quieren un triunfo que nutriría la lucha por los puestos de 'playoff'.

También el domingo, Veljko Paunovic se estrenará en el banquillo del Real Oviedo ante el Málaga y en el Estadio Carlos Tartiere, un partido en el que los locales buscarán sumar su primer triunfo tras sumar uno de los últimos 12 puntos en juego. Por su parte, el Huesca cerrará los partidos dominicales ante el Real Sporting de Gijón con el objetivo de ganar tras tres derrotas consecutivas.

--HORARIOS DE LA JORNADA 33 EN LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes 28 de marzo.

Tenerife - Granada 20.30 horas.

-Sábado 29.

Eldense - Burgos 14.00.

Racing de Ferrol - Deportivo de La Coruña 16.15.

Cartagena - Castellón 18.30.

Racing de Santander - Zaragoza 18.30.

Almería - Levante 21.00.

-Domingo 30.

Córdoba - Elche 14.00.

Oviedo - Málaga 16.15.

Albacete - Mirandés 18.30.

Huesca - Sporting de Gijón 18.30.

-Lunes 31.

Cádiz - Eibar 20.30.