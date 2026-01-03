Levante, Oviedo y Girona comienzan el año a domicilio y buscando la zona de salvación

Adrian de la Fuente of Levante UD celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Levante UD and Real Sociedad at Ciutat de Valencia stadium on December 20, 2025, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / AFP7 / Europa Press

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD, colista de LaLiga EA Sports, arranca el 2026 visitando la casa del Sevilla FC (14.00 horas) en el estreno de Luís Castro como técnico granota, en una decimoctava jornada en la que Real Oviedo, ante el Deportivo Alavés en Mendizorrotza (18.30 horas), y Girona FC, frente al RCD Mallorca en el Mallorca Son Moix (18.30 horas), también esperan reaccionar para acercarse a la zona de permanencia de la clasificación.

En el Ramón Sánchez-Pizjuán, el conjunto levantinista inaugura la era del portugués Luís Castro con el objetivo de conseguir la primera victoria desde el 4 de octubre, cuando el equipo entonces dirigido por Julián Calero se impuso al Real Oviedo.

Desde entonces, acumula ocho fechas ligueras sin ganar -seis derrotas y dos empates-, unos números que le han hundido en la última posición de la tabla con diez puntos -aunque con un partido menos por el aplazamiento de su duelo ante el Villarreal-, a seis de los puestos de permanencia que al principio de la jornada marcaba el Valencia (16).

Enfrente, los sevillistas esperan empezar el año de mejor manera que como lo despidieron, con derrotas en Copa frente al Alavés (1-0) y en LaLiga ante el Real Madrid (2-0). El polémico tropiezo en el Santiago Bernabéu, que terminó con un partido de suspensión para Matías Almeyda por sus declaraciones en rueda de prensa y, sobre todo, con una sanción de seis partidos para Marcao por menosprecio arbitral, rompió una racha de dos jornadas puntuando.

Ahora, el cuadro nervionense marcha décimo con 20 unidades, a ocho de la zona continental, cuyo límite establece el Real Betis, y cinco sobre las posiciones de descenso, por lo que un resultado adverso podría meterle en problemas.

Además de Marcao, tampoco estarán disponibles para los andaluces Alfon, Gabriel Suazo y Ruben Vargas, por lesión, ni Akor Adams y Chidera Ejuke, en la Copa África. En los granotas, Manu Sánchez deberá cumplir ciclo de amonestaciones; Etta Eyong sigue con Camerún y Unai Elgezabal y Roger Brugué están lesionados, mientras que Víctor García y Goduine Koyalipou padecen molestias.

OVIEDO Y GIRONA, A ACERCAR LA SALVACIÓN

Con un punto más que el Levante, aunque también con un partido más, se encuentra el Real Oviedo, penúltimo clasificado de LaLiga y que este domingo visita en Mendizorrotza al Deportivo Alavés, que busca superar a un rival directo por la permanencia en la máxima categoría.

Los asturianos arrastran ya diez jornadas sin conocer la victoria, y la llegada de Guillermo Almada, que se estrenó en el último encuentro de 2025 con un empate en el Carlos Tartiere ante el RC Celta (0-0), tampoco consiguió revertir la situación.

De hecho, el cuadro azulón no ha conseguido ver puerta en sus últimos siete compromisos -en los que encajó seis goles-, y se convertido en el equipo menos goleador (7) y en el tercero más goleado (26) de la categoría. La zona de salvación está ya cinco puntos por encima de sus 11.

Con tres de ventaja sobre el antepenúltimo puesto, el Alavés (18) llega a la cita advertido por sus tropiezos frente al Real Madrid (1-2) y a Osasuna (3-0) y tras caer en cinco de sus últimos seis duelos ligueros, aunque crecido después de eliminar al Sevilla en Copa. Aún así, los del 'Chacho' Coudet necesitan mejorar sus números ofensivos, ya que solo su rival de este domingo, el Getafe y el Rayo han anotado menos goles que ellos (14).

Víctor Parada es la única baja segura en el conjunto babazorro, pendiente del estado de Lucas Boyé, que el sábado entrenó con el grupo. El Oviedo, por su parte, no dispondrá ni de Ovie Ejaria ni de Nacho Vidal.

En Palma, el Girona, antepenúltimo de la tabla, visita a un RCD Mallorca que podría verse envuelto en un lío si cae este domingo. Los catalanes, con 16 puntos, han conseguido situarse a uno solo de los puestos de permanencia, aunque han perdido dos de sus tres últimos partidos ligueros.

Los de Míchel protagonizaron un buen mes de noviembre superando al Alavés y empatando frente a Real Betis y Real Madrid, pero en diciembre volvieron a caer en crisis, eliminados en el 'torneo del KO' ante el Ourense CF e hincando la rodilla frente a Elche (3-0) y Atlético de Madrid (0-3); solo la victoria ante la Real Sociedad (1-2) les ha permitido respirar.

Por su parte, el Mallorca, que arrancó la decimoctava fecha en la decimotercera posición, ha logrado puntuar en las cuatro últimas jornadas, un triunfo y tres empates que, sin embargo, no han sido suficientes para alejar el peligro.

Ni Azzedine Ounahi, con Marruecos, ni los lesionados Juan Carlos Martín, Donny van de Beek, Cristian Portu, Abel Ruiz, Christian Stuani y Ricard Calero estarán a disposición de los 'gironins', mientras que Omar Mascarell ha entrado en la convocatoria de los bermellones tras regresar de la Copa África.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Sevilla FC - Levante UD. Galech Apezteguia (C.Navarro) 14.00.

Real Madrid - Real Betis. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16.15.

Deportivo Alavés - Real Oviedo. Gil Manzano (C.Extremeño) 18.30.

RCD Mallorca - Girona FC. Alberola Rojas (C-Cast.-manchego) 18.30.

Real Sociedad - Atlético. Martínez Munuera (C.Valenciano) 21.00.