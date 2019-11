Publicado 01/11/2019 19:06:41 CET

El Levante quiere doblegar de nuevo al Barça

BARCELONA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Levante UD recibe al FC Barcelona este sábado en el Ciutat de València --16.00horas/Movistar LaLiga-- animado por su victoria ante la Real Sociedad y por el recuerdo de haber ganado a los culés hace dos años, mientras que el Barça llega líder y dispuesto a no dar pie a más sorpresas negativas para sus intereses de revalidar el título.

El feudo 'granota' estará prácticamente lleno para recibir al Barça, dispuesto a animar a su equipo y llevarlo a un triunfo que ya lograron hace dos campañas (5-4) y que el año pasado estuvo cerca en un duelo en el Camp Nou que finalmente fue para el equipo catalán.

La igualdad de esos partidos puede alargarse a este aunque para ello, según desveló el propio técnico del Levante, Paco López, deban hacer un partido perfecto. Buscarán hacerlo, animados por su buena posición liguera --son undécimos-- y por esa reciente victoria a domicilio.

En Anoeta, ante la Real Sociedad, el Levante se llevó el triunfo (1-2) gracias a una gran primera parte en la que los goles de Bardhi y Borja Mayoral dieron una ventaja que sólo pudo reducir el equipo donostiarra por vía de Willian José.

No obstante, el último duelo en el Ciutat de València fue una derrota ante un RCD Espanyol en zona de descenso y el Levante quiere dejarla atrás ganando, o puntuando, ante un Barça que llega a la cita ya más rodado tras golear al Real Valladolid (5-1) en el Camp Nou.

Antes de otro 'parón' internacional, el Barça quiere dejar bien atado el liderato de LaLiga Santander recién recuperado y ganar en un feudo que les suele ser complicado si bien, la derrota de hace dos años, llegó en un escenario alterado por el hecho de que los blaugranas ya eran campeones matemáticos de la competición.

Ahora no es este el caso y el Barça, que empezó de forma irregular la temporada y con malos resultados como visitante, no quiere volver a esas andadas. Las derrotas en Bilbao y Granada y el empate ante Osasuna deben quedar olvidadas y no resucitadas, como pasaría en caso de tropiezo en Valencia.

Para este duelo, Paco López no podrá contar con Toño García ni con Oier Olazábal y, además, deja fuera de la lista por decisión técnica a los defensas Iván López y Óscar Duarte y al delantero Sergio León.

Por parte blaugrana, Ernesto Valverde sigue sin recuperar al central Samuel Umtiti, que no tiene todavía el alta médica, y descarta a Carles Aleñá, Wagué y a Ousmane Dembélé, que ya no está sancionado pero sigue dejando su lugar al joven Ansu Fati, titular ante el Valladolid.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

LEVANTE UD: Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Clerc; Radoja, Melero, Campaña; Hernani, Mayoral y Morales.

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Arthur, De Jong; Messi, Suárez y Griezmann.

--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C.Las Palmas).

--ESTADIO: Ciutat de València.

--HORA: 16.00/Movistar LaLiga.