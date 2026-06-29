Lewandowski ficha por el Chicago Fire

Archivo - FILED - 21 June 2024, Berlin: FILE PHOTO - Poland's Robert Lewandowski appears disappointed after the UEFA Euro 2024 Group D soccer match between Poland and Austria at the Olympiastadion. Photo: Soeren Stache/dpa - Soeren Stache/dpa - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El veterano delantero polaco Robert Lewandowski ya tiene nuevo destino tras poner sin a su etapa en el FC Barcelona y jugará en el Chicago Fire de la Major League Soccer (MLS), según confirmó este lunes el equipo estadounidense.

El exfutbolista del conjunto blaugrana y del Bayern de Múnich ha llegado a un acuerdo que se extenderá hasta la temporada 2027-2028 de la MLS. "Lewandowski ocupará una plaza de 'Jugador Franquicia' y una plaza en la plantilla internacional, a la espera de recibir su visa P-1 y su certificado de transferencia internacional. Su contrato se extenderá hasta la temporada 2027-28 de la MLS", indicaron los Fire.

La franquicia de Illinois "refuerza" con este fichaje su "ambición de competir por títulos y eleva el nivel del club a cotas dignas de esta ciudad", apuntó Gregg Berhalter, director deportivo y entrenador del Chicago Fire, en un comunicado en la página web del club.

"Estamos deseando ponernos a trabajar con él y que Chicago compruebe de primera mano por qué es uno de los iconos deportivos más venerados del mundo. Robert encarna esos valores y representa los estándares que esta ciudad merece: un campeón y un competidor", añadió.