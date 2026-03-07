Lewandowski recibe el alta y entra en la convocatoria para el Athletic-Barça

Robert Lewandowski during the training day of FC Barcelona ahead the Spanish League, Laliga EA Sports, football match against Athletic Club at Ciudad Esportiva Joan Gamper on March 06, 2026 in Sant Joan Despi, Barcelona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delantero del FC Barcelona Robert Lewandowski ha recibido el alta médica de su fractura ósea en la órbita del ojo izquierdo y ha entrado en la lista de convocados para el partido de LaLiga EA Sports de este sábado ante el Athletic Club en San Mamés (21.00 horas), ha confirmado el club azulgrana.

El atacante polaco, que se perdió el encuentro de vuelta de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid tras lesionarse en LaLiga frente al Villarreal, ha recibido este mismo sábado el alta y forma parte de una convocatoria a la que también se incorpora el defensa Eric Garcia, que no estuvo en el duelo copero por sanción.

El técnico alemán Hansi Flick seguirá sin contar con los centrocampistas Frenkie de Jong y Gavi ni el defensa danés Andreas Christensen, unas bajas a las que se han unido los laterales Jules Koundé y Alejandro Balde, ambos lesionados el martes ante los rojiblancos.

La lista completa de 22 jugadores convocados la integran Cancelo, Araujo, Cubarsí, Ferran Torres, Pedri, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Joan Garcia, Rashford, Fermín, Casadó, Gerard Martin, Roony, Olmo, Bernal, Eric Garcia, Szczesny, Kochen, Cortés, Espart y Tommy.