La leyenda del Liverpool Terry McDermott padece demencia: "No tengo miedo"

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El exjugador del Liverpool Terry McDermott, una de las leyendas del club inglés, ha sido diagnosticado con demencia, según informó el que fuera centrocampista del club 'red' en un comunicado hecho público este domingo por la entidad.

McDermott, de 69 años, anunció en el sitio web oficial de Liverpool que estaba en las primeras etapas de la enfermedad. "Tengo que seguir adelante y lo haré. Es la forma en que me criaron. Nada me ha resultado fácil", dijo McDermott.

"No tengo miedo de asumirlo y además, como hemos visto, hay muchos exjugadores en peor estado que yo. La lucha es una segunda naturaleza. Lo peor fue que, hasta que me diagnosticaron mi condición, no sabes lo que está pasando. La cantidad de exjugadores a los que se les diagnostica demencia o Alzheimer es aterradora", indicó.

El anuncio de McDermott se produce solo dos días después de que el gran Denis Law de Manchester United y Escocia revelara que sufría de demencia.

McDermott jugó 329 partidos y anotó 81 goles con el Liverpool entre 1974 y 1982, lo que ayudó a los 'reds' a conseguir cuatro títulos de Liga y tres en la Copa de Europa, así como en la Copa de la UEFA y dos coronas de la Copa de la Liga.

El ex internacional de Inglaterra más tarde trabajó como asistente en el Newcastle, junto a Kevin Keegan, Kenny Dalglish, Graeme Souness, Glenn Roeder y Sam Allardyce, así como con Huddersfield y Birmingham.

McDermott estuvo en Anfield el sábado para ver la victoria de Liverpool en la Premier League sobre Burnley. "Tenía muchas ganas de ir a Anfield y ver a los muchachos, gente que conozco desde hace años y divertirme con ellos", dijo McDermott.

Liverpool se ha comprometido a brindarle a McDermott todo el apoyo que él y su familia puedan necesitar. "Todos en el Liverpool Football Club envían su amor y mejores deseos a Terry y su familia, y el club ofrecerá todo su apoyo", se lee en un comunicado del club.