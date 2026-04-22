Liam Rosenior, destituido como técnico del Chelsea

Archivo - Liam Rosenior - Jordan Pettitt/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El técnico inglés Liam Rosenior fue destituido este miércoles por el Chelsea después de apenas tres meses en el cargo y cuando tenía contrato hasta 2032, ya que "los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas".

El conjunto 'blue' anunció la ruptura con el técnico en un comunicado oficial. "El Chelsea ha rescindido hoy el contrato de su entrenador, Liam Rosenior. No ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera. Sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada", apuntó.

Rosenior se hizo cargo del Chelsea en enero, en sustitución de Enzo Maresca, entrenador con el que el Chelsea se proclamó el pasado verano campeón del mundo pero que tuvo distintos encontronazos con la directiva. El inglés tuvo buen aterrizaje, pero su efecto fue de más a menos, hasta la última derrota este martes contra el Brighton.

El 3-0 al sur de Inglaterra terminó por costarle el puesto a un Rosenior que se marcha de Londres con el Chelsea en séptima posición. Los 'blues', eliminados en octavos de final de la Champions, encadenaron en el duelo directo contra el Brighton cinco derrotas seguidas en Premier y se quedaron casi sin opciones de jugar la máxima competición continental el próximo año.

"Calum McFarlane se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada, mientras nos esforzamos por lograr la clasificación para Europa y avanzar en la FA Cup. Mientras el club trabaja para brindar estabilidad al puesto de entrenador principal, emprenderemos un proceso de autorreflexión para realizar el nombramiento adecuado a largo plazo", termina la nota.