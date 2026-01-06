Liam Rosenior, nuevo entrenador del Chelsea hasta 2032

FILED - 11 December 2025, Scotland, Aberdeen: Liam Rosenior, then head coach of RC Strasbourg arrives at the satadium ahead of UEFA Conference League match between Aberdeen FC and RC Strasbourg. Rosenior says he has reached a verbal agreement to join Chel - Steve Welsh/PA Wire/dpa

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico británico Liam Rosenior fue anunciado este martes como nuevo entrenador del Chelsea FC, procedente del RC Strasburg, firmando un contrato con el conjunto inglés de más de cinco años, hasta junio de 2032, para convertirse en el reemplazo de Enzo Maresca.

"El Chelsea FC se complace en anunciar el nombramiento de Liam Rosenior como entrenador del equipo masculino. El inglés ha firmado un contrato con el club que le llevará hasta 2032", anunció la entidad 'blue' en un comunicado.

Tras el adiós a Maresca, entrenador con el que el Chelsea se proclamó este verano campeón del mundo, Rosenior llega a Stamford Bridge después de entrenar en el extranjero con el RC Estrasburgo, club al que clasificó a Europa por primera vez en 19 años en su primera temporada, después de haber sido responsable de los banquillos del Hull City y el Derby County.

"Me siento muy honrado de haber sido nombrado entrenador del Chelsea. Es un club con un espíritu único y una orgullosa historia de trofeos ganados. Mi trabajo es proteger esa identidad y crear un equipo que refleje esos valores en cada partido que juguemos para seguir ganando trofeos", dijo el técnico, de 41 años.

El nuevo entrenador del Chelsea agradeció la "oportunidad y la fe depositada" en él para esta nueva etapa. "Que me confíen este papel significa mucho para mí. Lo daré todo para conseguir el éxito que este club se merece", agregó.

"Creo profundamente en el trabajo en equipo, la unidad y el trabajo en equipo, y estos valores estarán en el centro de todo lo que hagamos. Serán la base de nuestro éxito. Me entusiasma la idea de trabajar con estos jugadores y staff de gran talento, de establecer vínculos sólidos dentro y fuera del campo, y de crear un entorno en el que todos se sientan unidos e impulsados por el mismo objetivo", prosiguió.

Para Rosenior, existe en el club "un hambre real de ganar", por lo que dará "todo, cada día, para ayudar a este equipo a competir y ganar al más alto nivel". "Para que todo el mundo esté conectado y orgulloso de ser parte del Chelsea", resaltó. Quiero que nuestros aficionados estén orgullosos de lo que somos y de lo que representamos. Ellos son el alma de este enorme, histórico y enorme club", zanjó.

En su comunicado, el club destacó la capacidad de su nuevo técnico "de sacar lo mejor de esta plantilla rápidamente". "Y se une a nosotros con la responsabilidad y el respaldo para garantizar que el Chelsea siga compitiendo al máximo nivel en todas las competiciones esta temporada y en las venideras", concluyó la nota.