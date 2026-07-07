Liam Rosenior vuelve al fútbol francés para dirigir al París FC

Archivo - 21 April 2026, United Kingdom, Brighton: Chelsea manager Liam Rosenior reacts on the touchline during the English Premier League soccer match between Brighton and Hove Albion and Chelsea at the American Express Stadium. Photo: Gareth Fuller/PA W - Gareth Fuller/PA Wire/dpa - Archivo

PARÍS 7 Jul. (PA Media/dpa/EP) -

El técnico británico Liam Rosenior, exentrenador del Chelsea, ha sido nombrado nuevo inquilino del banquillo del París FC, equipo de la Ligue 1 francesa, por las próximas dos temporadas y en sustitución de Antoine Kombouaré.

Rosenior fue despedido por el Chelsea en abril tras una etapa de 106 días en la que solo logró 11 victorias en 23 partidos, pero ahora regreso de nuevo al fútbol francés ya que era el entrenador del Estrasburgo cuando recibió la llamada del equipo inglés, cuyo dueño, Tom Boehly, también es propietario de este equipo.

"Estoy muy contento de ser el nuevo entrenador del Paris FC. Estoy deseando empezar a trabajar con los jugadores. Quiero que mi equipo disfrute jugando al fútbol, que se muestre y se exprese, y que juegue con intensidad y entusiasmo. Eso es lo que me caracteriza y espero poder aportarlo a este club", apuntó Rosenior tras su nombramiento.

En un comunicado, el París FC afirmó que Rosenior estaba "plenamente en sintonía con la filosofía y el proyecto deportivo del club", mientras que el director deportivo, Marco Neppe, cree que el técnico "reúne todas las cualidades" que buscaban.