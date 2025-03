El líder Barça recibe a Osasuna pensando en el Benfica

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El FC Barcelona recibe este sábado (21.00 horas) al CA Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los blaugranas quieren sumar tres puntos que metan más presión a sus perseguidores Atlético de Madrid y Real Madrid, que juegan este domingo su compromiso liguero, y de paso sacarse la 'espinita' de la derrota por 4-2 en El Sadar.

Para seguir con la buena dinámica tendrán que vencer este sábado a Osasuna, equipo que derrotó a los de Hansi Flick en el partido de la primera vuelta disputado en el mes de septiembre (4-2) y en la que fue la primera derrota 'culer' en LaLiga EA Sports, tras haber vencido los siete primeros partidos. Ahora, si tumban a los navarros, volverán a sumar siete triunfos consecutivos.

Un gran inicio de temporada que los blaugranas están replicando en este arranque de 2025, en el que aún no conocen la derrota y en el que han logrado victorias muy meritorias como la del pasado miércoles frente al Benfica (0-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y, precisamente, tendrán un ojo puesto en los lisboetas y en esa eliminatoria que, aunque encarada, está todavía por cerrar.

El equipo 'culer' consiguió un triunfo de gran dificultad tras quedarse con 10 jugadores en el minuto 22, cuando Pau Cubarsí fue expulsado con roja directa. Un contratiempo del que salieron ilesos por el gran despliegue defensivo, con el polaco Wojciech Szczesny erigido en un auténtico muro, y gracias al acierto de un Raphinha que ya fue héroe en Da Luz en la remontada (4-5) en el duelo de la Fase Liga.

Pero en medio de esa euforio en la 'Champions', a la que esperan dar continuidad en el duelo de vuelta del martes en Montjuïc, quien visitará primero la montaña mágica y olímpica barcelonesa es un Osasuna que no irá de paseo. Saben lo que es ganar al Barça, quieren repetir esa gustosa sensación y llegan con el histórico Ante Budimir, su máxigo goleador en Liga, en plena forma.

Sin duda, Budimir es la gran referencia ofensiva para los de Vicente Moreno y el Barça, que ya lo sufrió en la ida y encajó dos goles con la autoría del '17', debe pararle. No es el único peligro 'rojillo', pero sí quizás el más destacado. Quizás, por aquello de que 'no hay mal que por bien no venga', Flick confíe en el 'descansado' Cubarsí, que no podrá jugar el martes, para detener al gigante croata.

El técnico alemán del Barça confirmó en la previa del partido que, pese a que como es obvio intentará poner el mejor once inicial para ir a por la victoria, habrá rotaciones. No sabe cuántas, pero sí habrá rotaciones. Porque el Barça debe ganar para cuanto menos retener ese punto de margen sobre el Atlético de Madrid y los tres que tiene de renta sobre el Real Madrid. Pero debe llegar entero al martes.

Osasuna, rival rocoso que sabe como ahogar a equipos de toque y posesión como es el Barça, no es el mejor contrincante posible para tener la mente en otro lado o para hacer muchos experimentos. El Barça, que en su peor tramo de la temporada firmó 6 de 24 puntos posibles en LaLiga y perdió en casa contra Las Palmas y Leganés, sabe que no puede volver a fallar. No en casa, aunque el rival ya haya sido verdugo.

Así que poner la séptima marcha es el mejor modo posible de dejar LaLiga 'aparcada' de la mejor manera antes de retomar la aventura continental. Con un Raphinha crecido, un Pedri que lleva la batuta y se lleva también elogios de Flick por su gran estado de forma física, son varias las incógnitas para saber por dónde atacará el alemán ese once para meter rotaciones sin que ello afecte al rendimiento colectivo.

Por su parte, Vicente Moreno tiene la baja destacada de Aimar Oroz y, sin su enganche en el habitual 4-2-3-1, podría cambiar el dibujo táctico. En la previa del choque desveló que habían practicado, por si era necesaria, una línea defensiva de 5 que no le sirvió para puntuar ni contra el Atlético de Madrid ni contra el Celta. Así que, una vez desveladas las estrategias, Montjuïc dirá si Osasuna pasa a formar parte de la lista de bestias negras 'culers' o si, por contra, el Barça recibirá líder, más líder, al Benfica el martes.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Gavi; Lamine Yamal, Fermín; Dani Olmo; y Ferrán Torres.

CA OSASUNA: Herrera; Areso, Catena, Herrando, Boyomo, Bretones; Moncayola, Torró; Rubén Gómez, Bryan Zaragoza; y Budimir.

--ÁRBITRO: Busquets Ferrer(C. Balear).

--ESTADIO: Estadi Olímpic Lluís Companys.

--HORA: 21.00/DAZN.