El líder Racing quiere afianzar en Granada su liderato en LaLiga Hypermotion

Mario Garcia of Racing de Santander in action during the Spanish Cup, Copa del Rey, round of 16 football match played between Real Racing Club de Santander and FC Barcelona at Campos de Sport de El Sardinero on January 15, 2026, in Santander, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Racing de Santander tratará de continuar firme en el liderato de LaLiga Hypermotion 2025-2026 en su visita al Granada CF, mientras que el segundo clasificado, el CD Castellón defenderá su puesto de ascenso directo en casa ante el FC Andorra, en partidos correspondientes a la vigesimocuarta jornada del campeonato.

El Racing se ha recuperado de un mal momento liguero y ha encadenado dos victorias seguidas ante dos rivales directos como el Deportivo de La Coruña (0-1) y la UD Las Palmas (4-1) para abrir un pequeño hueco de seis puntos con el tercer clasificado.

Un distancia que, como mínimo, querrá mantener en su segunda salida seguida, en el Nuevo Los Cármenes donde querrá demostrar que es el mejor visitante de la Segunda División ante un Granada CF que sólo ha ganado dos partidos ante su afición, aunque tampoco pierde desde el pasado 14 de septiembre, y que ya le quitó dos puntos a los racinguistas en El Sardinero (2-2).

Por detrás, el CD Castellón buscará defender su punto de ventaja en la pelea por la segunda posición de la tabla apoyado en su fortaleza en el Skyfi Castalia donde intentará sacar su séptima victoria seguida ante un FC Andorra que es peligroso a domicilio.

Esperando un tropiezo albinegro estarán el Málaga CF, a un punto, la UD Palmas y el Deportivo, a dos, y la UD Almería, a tres. El equipo malaguista, en gran momento, buscará su séptima victoria seguida en su visita al colista al CD Mirandés, mientras que el grancanario, en mal momento tras visitar uno de los últimos nueve puntos, visitará, en el partido que abre la jornada el viernes, a otro equipo en zona de descenso como la Real Sociedad 'B'.

El 'Dépor' querrá recuperar lo perdido en Riazor ante el Racing también a domicilio ante una Cultural Leonesa que no gana desde el pasado 7 de diciembre, y el conjunto almeriense tendrá uno de los duelos atractivos del fin de semana en su estadio ante la AD Ceuta, décimo, pero a un punto de su rival.

En la pelea por estar en esa zona también están el Sporting de Gijón, con 36 puntos como el Almería, el Córdoba CF y el Burgos CF, con 35 como el Ceuta, y que tienen duelos en Ipurua ante la SD Eibar, en el Bahrein Victorius Nuevo Arcángel ante el Real Valladolid y en El Plantío frente al CD Leganés. El Cádiz CF, con 34 puntos, visita al antepenúltimo, la SD Huesca.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 24 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Real Sociedad 'B' - UD Las Palmas 20.30.

-Sábado.

Burgos CF - CD Leganés 16.15.

Albacete - Real Zaragoza 16.15.

Cultural Leonesa - Deportivo 18.30.

Córdoba CF - Real Valladolid 21.00.

-Domingo.

UD Almería - AD Ceuta 14.00.

SD Eibar - Sporting 16.15.

CD Castellón - FC Andorra 18.30.

SD Huesca - Cádiz CF 18.30.

Granada CF - Racing de Santander 21.00.

-Lunes.

CD Mirandés - Málaga CF 20.30.