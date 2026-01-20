Liga F abre el procedimiento de comercialización de los derechos audiovisuales en abierto

A detailed view of the Puma official match ball prior to the Spanish Women League, Liga F, football match played between Real Madrid and Sevilla FC at Alfredo Di Stefano stadium on January 10, 2026, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F), de conformidad con lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2015 inició este martes el procedimiento de solicitud de ofertas para la comercialización de determinados derechos audiovisuales en abierto de la Liga F Moeve, la Primera División de Fútbol Femenino, para la temporada 2025-26, con la posibilidad de realizar ofertas también para la temporada 2026-27.

Según un comunicado, el procedimiento tiene por objeto la comercialización de un lote de hasta cuatro partidos por jornada para su emisión en abierto, en directo y en régimen de no exclusividad, toda vez que la emisión de los contenidos audiovisuales de este lote también estará disponible en DAZN.

Las bases del procedimiento, junto con los formularios necesarios para la presentación de ofertas, se encuentran disponibles desde el martes 20 de enero de 2026 en la página web oficial de Liga F (www.ligaf.es). El plazo para la presentación de ofertas finalizará el 27 de enero de 2026 a las 14.00 horas.

Asimismo, los operadores interesados podrán realizar consultas por escrito hasta el 22 de enero, y las respuestas serán publicadas por Liga F el 23 de enero en su página web oficial. Una vez concluido el proceso, la Liga informará del resultado del procedimiento a través de sus canales oficiales.