Liga F alcanza un acuerdo con TVE y TV3/3CAT para la emisión de partidos en abierto

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Liga F anunció este viernes un acuerdo con TVE y TV3/3CAT por el que se transmitirán en abierto cuatro partidos por jornada de Liga F Moeve, para dar "un nuevo paso estratégico en su objetivo de seguir impulsando el crecimiento, la visibilidad y la difusión del fútbol femenino".

"Liga F da un nuevo paso estratégico en su objetivo de seguir impulsando el crecimiento, la visibilidad y la difusión del fútbol femenino", destacó la competición en un comunicado sobre el nuevo acuerdo, con el que pretenden "contribuir a fortalecer la difusión de la competición, incrementar las audiencias y consolidar un modelo sostenible"

Así, con este acuerdo, se retransmitirán en abierto cuatro partidos por jornada hasta lo que resta de temporada. En la jornada 19, que se disputará entre el 7 y 8 de febrero, RTVE y TV3 y su plataforma digital 3CAT arrancarán las emisiones con dos partidos: el Levante UD-Atlético de Madrid y el Real Madrid-RCD Espanyol.

Este acuerdo permitirá que los partidos de Liga F Moeve lleguen a un público "aún más amplio, reforzando el acceso a la competición y consolidando el papel de la televisión en abierto como una herramienta clave para acercar el fútbol femenino a la sociedad".

Los partidos de Liga F podrán verse íntegramente en DAZN, como hasta el momento, cuatro encuentros en abierto a través de RTVE y 3CAT/TV3, y otro partido en GOL Play, TEN y cadenas autonómicas. "La decisión de apostar por el abierto responde a una estrategia de crecimiento y consolidación del producto audiovisual, alineada con el compromiso de ampliar la base de aficionados, generar nuevos referentes, conectar con nuevos públicos y situar al fútbol femenino en el lugar que le corresponde", destacó el comunicado.

La presidenta de Liga F, Beatriz Álvarez, expresó que "la televisión en abierto es fundamental para seguir derribando barreras y acercar el fútbol femenino a más hogares". "Este acuerdo refuerza nuestra voluntad de crecer, de ser accesibles y de seguir generando interés, visibilidad y reconocimiento para nuestras futbolistas y clubes", agregó.