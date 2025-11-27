Publicado 27/11/2025 11:18

Liga F concede 33 becas a futbolistas profesionales para formentar y facilitar su formación académica

Illustration, ball of the match during the Spanish Women League, Liga F Moeve, football match played between Real Madrid and SD Eibar at Alfredo Di Stefano stadium on November 23, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

Liga F anunció este jueves que ha concedido 33 becas de formación a futbolistas profesionales de distintos clubes de la competición, una iniciativa que se enmarca dentro del II Convenio Colectivo y que recoge el compromiso de fomentar y facilitar su formación académica, siempre que sea compatible con la actividad deportiva.

A través de un comunicado, la patronal explicó que el nuevo texto del Convenio suscrito con los sindicatos FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO; impulsa un modelo profesional centrado en la persona, con beneficios tangibles para las futbolistas. Además, reafirma el compromiso de promover su desarrollo académico y laboral más allá de la carrera deportiva, creando oportunidades en todas las etapas de su vida y dotándolas de herramientas reales para construir su futuro.

"El compromiso e implicación de los clubes ha sido clave para garantizar estos avances y facilitar que las futbolistas puedan compatibilizar su carrera deportiva con su formación académica. En la temporada 2025-2026 se han concedido 33 becas de estudio, gracias al fondo de formación de 70.000 euros establecido en este II Convenio", destaca la nota de prensa.

Su finalidad es facilitar a las jugadoras el acceso a estudios académicos, permitirles completar su formación o adquirir una capacitación profesional, garantizando la asistencia a clase y otorgando los permisos necesarios para exámenes o pruebas según el tipo de estudios que curse cada futbolista.

Las becas se reparten en 26 grados universitarios, 2 másteres, 4 cursos de especialización y 1 preparación de oposiciones, entre futbolistas de siete clubes: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, RCD Espanyol, SD Eibar, Deportivo Abanca y Granada CF.

En conjunto, las premiadas cursan disciplinas tan diversas como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Medicina, Nutrición, Educación, Criminología, Psicología, Enfermería, Publicidad, Administración y Dirección de Empresas, Bioinformática, Geografía e Historia, Filosofía y Economía, entre otras. "Esta variedad refleja el creciente interés de las jugadoras por ampliar su formación y preparar su futuro profesional", remarca Liga F.

"La concesión de estas becas contribuye a mejorar las condiciones laborales, sociales y formativas de las futbolistas. Con esta iniciativa, Liga F reafirma su compromiso con un modelo de competición sostenible, que apuesta por la excelencia deportiva y, al mismo tiempo, por el desarrollo académico y personal de las jugadoras", sentencia la patronal.

