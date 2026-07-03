Liga F crece un 11,2% de audiencia y alcanza los 7,5 millones de espectadores acumulados en la 2025-26

Archivo - March 29, 2026, Madrid, Madrid, Spain: Real Madrid CF's Naomie Feller during La Liga F match. March 29 ,2025. - Europa Press/Contacto/Ropero - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Liga F cierra la temporada 2025-26 con una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, lo que supone un incremento del 11,2% respecto a la campaña anterior, un crecimiento que coincide con la implantación del nuevo modelo audiovisual, que incorporó la emisión de partidos en abierto durante la segunda vuelta.

"La evolución de las audiencias confirma el interés creciente que despierta la competición y fortalece el valor de Liga F para clubes, operadores audiovisuales, patrocinadores e instituciones, consolidando un producto cada vez más atractivo dentro del panorama deportivo nacional", destacó Liga F en su comunicado.

Liga F obtuvo en la temporada que acaba de concluir una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, con un incremento del 11,2% respecto a la campaña 2024-25. Y uno de los grandes hitos de la temporada llegó con el encuentro entre el Real Madrid CF y el FC Barcelona, que se convirtió en el partido más visto de la historia de Liga F.

El duelo registró una audiencia media de 685.335 espectadores y alcanzó 2.090.354 usuarios únicos en el conjunto de sus emisiones a través de Teledeporte, TV3, DAZN y Movistar. Estas cifras representan un incremento del 27% respecto al mismo encuentro de la temporada anterior y ponen de manifiesto el impacto del nuevo modelo audiovisual, cuya apuesta por la emisión en abierto "ha permitido ampliar el alcance de la competición y acercar el fútbol femenino a un mayor número de aficionados".

El crecimiento de la competición también se ha reflejado en sus canales digitales. Los perfiles oficiales de Liga F superan ya los 1.140.000 seguidores en el conjunto de sus redes sociales. Durante la temporada se han alcanzado 282,7 millones de impresiones y 181,4 millones de visualizaciones de contenido propio, mejorando ampliamente los 117 millones registrados la campaña anterior.

Además, la página web de Liga F continúa consolidándose como "uno de los principales espacios de referencia para la información del fútbol femenino", ofreciendo la cobertura en directo de todos los encuentros, contenidos audiovisuales, actualidad deportiva e institucional, estadísticas y toda la información relativa a clubes y futbolistas.

Durante la temporada 2025-26 la web ha registrado más de 3,7 millones de páginas vistas, un 24,7% más que el curso anterior, mientras que el número de usuarios únicos prácticamente se ha duplicado, con un crecimiento del 98,5%, hasta alcanzar los 486.000 usuarios únicos.

Y en la campaña 2025-26 se celebraron 71 partidos en grandes estadios, lo que supone un incremento del 30% respecto a la temporada anterior, cuando se disputaron 44 encuentros. "Esta evolución refuerza el compromiso conjunto de Liga F y sus clubes por mejorar la experiencia de los aficionados, incrementar la asistencia a los estadios y seguir impulsando la proyección del fútbol femenino", concluyó el comunicado.